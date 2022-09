Käse aus der Telefonzelle

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die alte Telefonzelle stand früher am Hauptplatz. Jetzt wurde sie von Angela Meßner zum Selbstbedienungs-Käseladen umfunktioniert. Jeden Donnerstag füllt sie den Kühlschrank in der Barbarakapellenstraße 14A mit Mozzarella, Camembert und Grillkäse.

„Käse war schon immer meine Leidenschaft“, erzählt sie. Zunächst probierte sie sich hobbymäßig in ihrer Küche aus. Vor zwei Jahren hat sie schließlich ihr Leben umgekrempelt, ihren Beruf gewechselt, Stunden reduziert und sich mit ihrer Minikäserei einen Traum erfüllt. Vor der Gründung ihres Kleingewerbes musste sie zahlreiche Kurse absolvieren, etwa eine Hygieneschulung oder Käse-Kurse am Josephinum. Der finale Funken sprang über, als sie eine Woche auf einer Alm mitarbeiten konnte. Je nach Saison verarbeitet Meßner bis zu 200 Liter Milch pro Woche in ihrem kleinen Raum in der Garage.

