Lehrgang rund um die Bibliothek in der Multimediathek

Bereits Tradition hat die „Ausbildung für ehrenamtliche und nebenberufliche Bibliothekarinnen und Bibliothekare öffentlicher Büchereien“ in Hofstetten-Grünau. An drei Wochenenden fand dieser in der Multimediathek (MMT) Hofstetten-Grünau mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Niederösterreich statt

Lehrgangsleiter war Gottfried Luger. Theresia Radl von der Stadtbibliothek St.Pölten, Kathrin Hömstreit, Leiterin der Stelle Kommunale Bibliotheken des Landes NÖ und Martin Stieber vom Büchereiverband Österreichs unterstützen mit ihrem Wissen.

Neben Aufgaben und Funktionen öffentlicher Bibliotheken ging es um Bestandsaufbau, Medienerwerb und Präsentation. Zielgruppenarbeit, Kennzahlen und Jahresmeldung waren ebenso Themen wie Bau, Einrichtung und Erhalt einer öffentlichen Bibliothek. Bei einer Exkursion wurden die neuen Bibliotheken in Melk, Loosdorf und natürlicher auch Hofstetten-Grünau besucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dann in der zweiten Kurswoche am Bildungsinstitut für Erwachsenbildung in St. Wolfgang für ihre Projektarbeit vorbereitet und schließen dann nach Absolvierung der dritten Kurswoche mit Projektpräsentation und Bericht ab. Ein Zertifikat berechtig dann, österreichweit eine Bücherei zu führen.