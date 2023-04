Milchleistung: „Rolina“ ist Niederösterreichs Top Fleckvieh-Kuh

Eine außergewöhnliche Dame ist „Rolina“ in vielerlei Hinsicht: Zwölf Kälber hat sie in ihrem Leben bereits auf die Welt gebracht, über 155.000 Liter Milch ermolken und mittlerweile das stolze Alter von 15 Jahren erreicht. Zum Vergleich: Laut Emmerich Lanner, auf dessen Hof „Rolina“ lebt, erbringen seine Kühe im Durchschnitt eine Lebensleistung von 54.000 bis 60.000 Litern Milch und gebären drei oder vier Kälber.

Auch im niederösterreichweiten Vergleich ist „Rolina“ ein Star: Mit Stand Ende 2022 haben nur zwei Kühe im Bundesland mehr Milch in ihrem gesamten Leben ermolken, beide gehören jedoch der Rasse „Holsteiner“ an. Beim Fleckvieh ist Rolina die beste Milchkuh im gesamten Bundesland, und, wie Senior-Chefin Leopoldine Lanner sie beschreibt, „ein Wahnsinn“.

Wie Mutterkuh, so Tochterkuh

„Rolina“ kam im Oktober 2007 am Hof der Familie Lanner zur Welt. Ihre Jugendzeit durfte sie auf der Alm Hochsteinberg verbringen, wie alle Kühe der Lanners. Dort können sie sich austoben, und laut Emmerich Lanner hat es große gesundheitliche Vorteile für das gesamte Leben der Kuh. „Wir legen sehr viel Wert darauf. Wenn sie draußen sind, und sich an die Witterung gewöhnen müssen, sind sie gesünder“, so Emmerich Lanner. Für Mensch wie Tier würde Zeit – und Bewegung – an der frischen Luft das Immunsystem stärken.

Am Hof selbst werden die Kühe im Laufstall gehalten. Investitionen ins Tierwohl scheut Lanner nicht. Beispielsweise ist der Stall mit Gummimatten ausgelegt. „Damit gehen sie im Stall genauso angenehm wie am Gras draußen“, sagt der Landwirt. In der „Babypause“, kurz nach dem Abkalben, dürfen die Kühe im Sommer auch für ein paar Wochen auf die Weide.

Die Kühe der Familie Lanner haben schon so einige Auszeichnungen eingeheimst. Zehn davon haben bereits die 100.000-Liter-Marke geknackt. Foto: NÖN Schrefl

Generell erbringen die Kühe der Familie Lanner beachtliche Leistungen. Durchschnittlich geben sie 10.600 Liter pro Jahr. „Damit sind wir bei uns im Pielachtal unter den besten“, ist Emmerich Lanner stolz. Eine Kuh, „Roline“, Tochter von „Rolina, war ebenfalls besonders beeindruckend. 133.000 Liter ermolk sie in ihrem Leben. Wie Leopoldine Lanner berichtet, konnten sie „Roline“ einmal sogar statt einer „Babypause“ durchmelken – trotz des neuen Kalbs gab sie über 20 Liter Milch am Tag. „Wir hätten gar nicht aufhören können, sie zu melken, weil sie immer so viel Milch gehabt hat“, erinnert sie sich. „Roline“ verstarb jedoch im letzten August aufgrund einer Verletzung.

Richtiges Futter, richtige Einstellung

77 Kühe leben am Hof der Familie Lanner. Dazu kommen deren Kälber und 50 Milchschafe. Emmerich Lanner hat den Betrieb im Jahr 2013, gemeinsam mit Gattin Regina, von seinen Eltern übernommen. Auf dem Hof in Aigelsbach 16, an der Grenze zwischen den Gemeinden Hofstetten-Grünau und Wilhelmsburg, ist die Familie bereits seit 1893. Gefüttert werden die Kühe mit Mais- und Grassilage sowie Kraftfutter. Stolze zehn Kühe des Betriebs haben bereits die 100.000-Liter-Marke geknackt.

Guter Umgang mit den Tieren und eine Routine seien laut Leopoldine Lanner wichtig, damit die Tiere Topleistungen erbringen können. Viel im Stall muss man sein, um möglichst früh mitzubekommen, wenn etwas nicht stimmt. „Eine jede Kuh bekommt bei mir eine zweite Chance“, sagt Emmerich Lanner. So scheut er etwa keine Tierarztkosten, auch, wenn es kurzfristig kostengünstiger wäre, sich von der Kuh zu verabschieden. „Eine Kuh hat einmal eine Zeit lang nicht gefressen. Wir haben dann den Tierarzt gerufen, der wusste auch nicht mehr weiter“, erinnert sich der Landwirt. Schließlich musste er die schwere Entscheidung treffen, und einen Termin mit dem Schlachter vereinbaren. Doch, bevor dieser Zeit hatte, war die Kuh schon wieder fit, und durfte weiter am Hof leben. Ebenso gibt er Kühen eine zweite Chance, wenn sie vorübergehend weniger Leistung erbringen: „Zum Beispiel, wenn eine Kuh gerade Zwillinge bekommen hat, ist sie geschwächt. Dann ist es normal, dass sie eine Zeit lang weniger Milch gibt.“

Foto: NÖN Schrefl

Aber vor allem die richtige Einstellung im Umgang mit den Kühen sei wichtig. „Wenn ich in den Stall gehe, und das Gefühl habe, dass ich jetzt melken muss, aber eigentlich gar nicht will, dann merken das die Kühe – und dann wollen sie auch nicht“, sagt Leopoldine Lanner. Im Stall müsse völlige Ruhe herrschen, die Tiere würden Anspannung sofort bemerken. „Mit den alten Kühen kann man fast schon wie mit Menschen reden“, so die Senior-Chefin.

Ziel: 200.000 Liter

Emmerich und Leopoldine Lanner hoffen, „Rolina“ noch möglichst lange bei ihnen am Hof zu haben. „Es ist nie schön, wenn eine den Hof verlassen muss“, sagt der Landwirt. Auch bei 77 Kühen sei jeder Abschied sehr traurig. Deswegen sind die Lanners froh, dass die Superkuh noch fit und gesund ist. Da sie bereits deutlich betagter ist, als der Rest der Herde, darf sie nun in einer Einzelbox wohnen. „Besonders würde es uns freuen, wenn sie bei uns auch noch die 200.000 Liter schafft“, sagt Emmerich Lanner.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.