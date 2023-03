MMT bald wieder offen

Mit der Hilfe zahlreicher ehrenamtlicher sowie ehemaliger Mitarbeitenden und Ferialpraktikanten zog die MMT in ihre neue Räumlichkeiten um. Sie halfen dabei, die vielen Medien zu übersiedeln. Die Firma des Vize-Bürgermeisters, Wolfgang Grünbichler, schloss die EDV Anlage an das Internet an, dadurch konnten bereits am Wochenende notwendige Arbeiten erledigt werden. Die MMT wird ab Donnerstag, 2. März, ab 14 Uhr wiedereröffnet.

Langsam aber sicher werden die Regale der Bibliothek von den Mitarbeitern wieder mit Medien befüllt. Foto: MMT

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.