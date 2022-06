Nach Zugunglück nun Schranken bei Grünsbach-Kreuzung gefordert

Werbung

Schweres Zugunglück bei der Eisenbahnkreuzung an der Kilber Straße: Am Donnerstagnachmittag kollidierte ein Lkw mit der Mariazellerbahn.

Vor ihm fuhr bereits ein anderer Schwertransporter von der B 39 über die Gleise, der Futtermitteltransporteur folgte ihm. Dass zu diesem Zeitpunkt gerade die Himmelstreppe aus Richtung Rabenstein herannahte, merkte der 53-Jährige aus dem Bezirk Melk sichtlich nicht.

Die Triebwagengarnitur erfasste seinen Lastwagen. Der Lenker wurde verletzt ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, Zugpersonal und Fahrgäste blieben unversehrt:

Hofstetten-Grünau Lkw von Mariazellerbahn erfasst

Die Kreuzung bei Grünsbach ist mit Lichtzeichen gesichert. „Diese haben einwandfrei funktioniert. Es war Rotlicht“, bestätigt eine Sprecherin der NÖ-Bahnen-Sprecherin.

Das war nicht der erste schwere Verkehrsunfall an dieser Eisenbahnkreuzung: Erst Ende November des Vorjahres kam an dieser Stelle eine Hofstettenerin ums Leben. Ihr Wagen wurde ebenso von der Mariazellerbahn erfasst, als sie die Gleise querte. Auch damals funktionierten die Lichtzeichen. Wir hatten berichtet:

Hofstetten-Grünau Pkw von Mariazellerbahn erfasst, Lenkerin tot

Der Hofstettener Kfz-Mechaniker Josef Schagerl rief nach dem jüngsten Unfall beim Land an. Seine klare Forderung: „Ein Schranken, bevor es noch mehr Verletzte oder Tote gibt!“

Dieser Übergang ist vom Schwerverkehr stark frequentiert und nicht ideal, findet er, denn: „Man fährt parallel zur Bahn und sieht beim Abbiegen das Rotlicht zu spät.“ Auch sei, so Schagerl, „die ,Tarnfarbe‘ der Himmelstreppe nicht gut zu erkennen.“

Feuerwehr musste „Unfall-Gaffer“ mahnen

Die Gemeinde hat auch umgehend nach dem Unfall reagiert, wie Bürgermeister Arthur Rasch bestätigt. „Ich habe sofort Kontakt mit dem Landeshauptfrau-Büro aufgenommen, mit der Bitte um Überprüfung der Situation“, sagt er.

Ein Sachverständiger solle sich ansehen, ob und welche zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen möglich sind. Bis dahin könne man eben nur den Appell an die Verkehrsteilenehmer richten, vorausschauend zu fahren und vor dem Übersetzen der Gleise genau darauf achten, ob die Lichtzeichenanlage in Betrieb ist. Eine Bitte, der sich auch die NÖ Bahnen anschließen, denn die besten Sicherheitsvorkehrungen nützen nur dann, wenn sie auch registriert werden.

Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Hofstetten-Grünau war während der Bergungsarbeiten indes mit einem ganz anderen Problem konfrontiert - den „Unfall-Gaffern.“

„Plötzlich scharten sich immer mehr Schaulustige, vor allem am Radweg“, schildert Feuerwehrkommandant Walter Bugl. Sie zückten ihre Smartphones und machten Fotos und Videos von den Rettungs- und Bergearbeiten.

Dabei erinnert er aber daran, dass das Anfertigen von Bildmaterial ohne Zustimmung der Betroffenen zu Datenschutzverletzungen führen kann. „Vor allem den Unfallopfern gegenüber empfinde ich das als pietätlos. Wir haben zwar für solche Fälle ein Tuch, um die Unfallstelle abzudecken, aber dennoch sollte so etwas nicht vorkommen“, findet er.

Mit Gesprächen hätte er dann einige „Unfall-Gaffer“ doch von ihrem Vorhaben abhalten können. „Man muss leider diese Leute wegstampern“, weiß er aus der Praxis, denn Schaulustige behindern bei Einsätzen manchmal auch die Bergungsarbeiten oder bringen sich mitunter sogar selber in Gefahr. Und wer seine Neugierde unbedingt stillen will: Die meisten Feuerwehren, so auch die Hofstettener Mannschaft, veröffentlichen nach ihren Einsätzen meistens Presseberichte auf ihren jeweiligen Homepages oder Facebook-Seiten.

Lesen statt gaffen

