Nächster Crash am Unfall-Hotspot Grünsbach-Kreuzung: Lösungen gesucht

Werbung

Schon wieder ein Unfall auf der Grünsbach-Kreuzung mit der Mariazellerbahn! Ein St. Pöltner krachte mit seinem Pkw gegen die Himmelstreppe.

Das Positive: Es gab keine Verletzten. Passiert ist die Kollision am Sonntagmittag kurz nach 13 Uhr. Der Mann war auf der B 39 in Richtung Rabenstein unterwegs. Parallel zu ihm fuhr die Triebwagengarnitur in dieselbe Richtung.

Bei der Grünsbach-Kreuzung bog er ein und querte – trotz Rotlichts und lautstarken Warnsignalen des Zugs – die Gleise. Trotz sofortiger Notbremsung fuhr die Himmelstreppe gegen das Auto.

Hofstetten/St. Pölten Fahrerflucht! Mann ging nach Mariazellerbahn-Crash mit Gattin essen

Kaum zu glauben, aber der Crash ging glimpflich aus. Weder der Autofahrer noch Zugpersonal oder Fahrgäste kamen zu Schaden, der Pkw war nur leicht beschädigt. Doch dann passierte das Unfassbare: Anstatt stehen zu bleiben und auf die Polizei zu warten, fuhr der Lenker einfach weiter.

Zeugen merkten sich aber den schwarzen VW mit St. Pöltner Kennzeichen. Sofort nahm die Polizei die Fahndung auf – und wurde bald fündig. Das Fahrzeug war vor einem Gastrobetrieb im Raum Kilb abgestellt. Im Lokal: der Lenker. Er war gerade mit seiner Frau Mittagessen. Sein Alkotest war negativ, er wird nun angezeigt.

Der Vorfall ist wieder Anlass, nach Lösungen für mehr Sicherheit an dieser Kreuzung zu suchen. Erst vor Kurzem war ein Lkw-Fahrer an derselben Stelle mit der Mariazellerbahn kollidiert. Auch er querte trotz Rotlichts. Tragisch endete dort im Vorjahr der Zusammenstoß mit der Himmelstreppe für eine Hofstettener Pkw-Lenkerin. Die Frau kam ums Leben.

Bürgermeister Arthur Rasch hat beim Land um Verbesserung der Sicherheit an diesem Übergang angesucht. „Derzeit werden verschiedene Varianten geprüft, es wird auch in Erwägung gezogen, einen Schranken zu errichten“, sagt NÖ-Bahnen-Sprecherin Katharina Heider-Fischer. Diese Woche soll es wieder eine Verkehrsverhandlung geben.

Da vergeht der Appetit

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.