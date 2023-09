Neuer Hochbehälter: Wasserversorgung in Plambacheck gesichert

Die Idee entstand 2018 in einem Gespräch in Wilhelmsburg. Da wurde ein möglicher Hochbehälter in Plambacheck erstmals erwähnt. Die konkreten Gespräche dazu begannen im Jahr 2020, kurz vor dem ersten Corona-Lockdown. „Im März, April 2020 hatten wir unsere ersten Besprechungen und stellten gemeinsam mit Christian Schiessl unser Projekt vor. Wir sammelten Unterschriften und gründeten die Wassergenossenschaft“, sagt Peter Humpelstetter, Obmann der Wassergenossenschaft.

Dass der Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 400 Kubikmetern nachhaltigen Nutzen für die Gemeinde, besonders die Region um Plambacheck, hat, war bereits zu Beginn der Besprechungen bekannt. „Wir freuen uns, dass die Gemeinde nun zu 95 Prozent mit Gemeindewasser versorgt ist“, sagt Bürgermeister Arthur Rasch (ÖVP) bei der Eröffnung. Somit sei die Wasserversorgung für die nächsten 50 bis 80 Jahre für die Gemeinde kein großes Thema mehr, ergänzt er. Dass die Feuerlöschreserve ebenso eingebaut wurde, verdankt man der Gemeinde: „Wir haben die Mehrkosten dafür übernommen, somit können wir an Ort und Stelle Brände bekämpfen, bis zum weitest entfernten Punkt“, ergänzt der Bürgermeister.

Grabungen für Glasfaser genutzt

Aber nicht nur über eine neue, stabile Wasserversorgung dürfen sich die Bewohnerinnen und Bewohner vom Ortsteil Plambacheck freuen. Die Grabungen wurden ebenso dafür genutzt, dass Glasfaserleitungen verlegt wurden. „Besonders seit Corona-Zeiten und Homeoffice war uns klar, dass wir an dem Ausbau des Internets arbeiten müssen“, sagt Rasch. Gemeinsam mit Kabelplus wurden bei den Arbeiten die Glasfaserleitungen zu den insgesamt 31 Kilometern Wasserleitungen an die 62 Liegenschaften verlegt.