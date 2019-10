Er ist der Letzte, der am Grab steht. Dann noch, wenn alle anderen schon weg sind. Ganz in Schwarz bleibt er zurück, wirft ein Häufchen Erde in die Tiefe. „Pfiat di, mach‘s guad“. Die allerletzte Ehre kommt von ihm: Andreas Falkensteiner, 23 Jahre jung, ist Totengräber. Im Sommer rückt er zeitig aus, noch vor der großen Hitze. Im Winter muss der Schremmhammer her, manchmal, wenn es besonders kalt ist. Hart wie Beton sei der Boden dann, sagt Andreas Falkensteiner, tiefgefroren. Und dass Wind und Wetter keine Rolle spielen. „Man muss es machen.“

Straubinger Andreas Falkensteiner ist bei bis zu fünfundzwanzig Begräbnissen pro Jahr als Totengräber im Einsatz.

Um Bäume, um Straßen, ums Wasser kümmert sich Andreas Falkensteiner in der Gemeinde Hofstetten-Grünau. - Und um die Verstorbenen.

Gibt es einen Todesfall, läutet sein Telefon. Meist fahren sie zu zweit los, suchen das Grab, heben es aus. Seit letztem Sommer hilft ein Bagger. „Der ist eine große Erleichterung“.

Aufpassen müsse man, was man tut. Mit Bedacht an die Sache herangehen. Vorsichtig. „Es ist sehr heikel und kann sehr teuer kommen, auf dem Friedhof sollte man nichts beschädigen“. Manches Grab liegt schwer erreichbar. Dann steht der Bagger still und die Schaufel kommt zum Einsatz. „Das ist eine sehr harte Arbeit. Aber neunzig Prozent müssen wir zum Glück nicht mehr händisch ausheben.“ Körperliche Ausdauer sei jedenfalls Voraussetzung für seinen Job, sagt Andreas Falkensteiner. Und auch zu Nervenzusammenbrüchen sollte man nicht neigen. „Seelisch sollte man fit sein.“

Er selbst kann damit umgehen. Mit den Tränen und der Trauer der Angehörigen. „Ich finde, jeder hat seinen Beruf und macht ihn. Wenn man Totengräber ist, wird das, was man tut, normal für einen.“

Bis zu fünfundzwanzig Mal im Jahr wird Andreas Falkensteiner rund um Begräbnisse gebraucht, vor drei Jahren hat er damit angefangen.

In schwarzer Jeans und schwarzer Weste steht der 23-Jährige auf dem Friedhof. „So, dass ich aus der Trauergesellschaft nicht heraussteche.“

Andreas Falkensteiner bereitet die Erde zum Nachwerfen vor, hilft mit den Blumenkränzen, wartet auf den Leichenzug. Er läutet die Friedhofsglocke und unterstützt dabei, den Sarg aufs Grab zu stellen.

„Mir ist die Freude am Leben wichtig.“

Gott sei Dank sei noch nie jemand gegangen, der ihm persönlich sehr nahestand. „Für meine eigene Familie könnte ich das nicht machen. Da könnte ich nicht als Totengräber auf den Friedhof kommen.“ Hat er jemanden gekannt, denkt er beim Begräbnis zum Abschied noch zurück: „Über die Zeit mit diesem Menschen, wie ich ihn erlebt habe.“

Ist die Trauerrede vorbei und sind alle Gäste gegangen, kehrt der 23-Jährige mit seinem Kollegen wieder. Verlassen liegt es da, das offene Grab. Andreas Falkensteiner schüttet es zu, schaufelt einen Hügel, legt die Trauerkränze auf, macht sauber.

Gläubig sei er, sagt der Gemeindearbeiter. Über das, was nach dem Leben kommt, denke er nicht nach.

An seiner Hand steckt ein Ehering. Seit September ist Andreas Falkensteiner verheiratet, der kleine Sohn noch keine zwei. „Kraft gibt mir meine Familie. Und die Freude am Leben – die ist mir wichtig.“