Photovoltaik mit Beteiligung – neues Projekt im Pielachtal

Die Marktgemeinde Hofstetten-Grünau strebt Energie-Autarkie an. In der letzten Gemeinderatssitzung wurden dafür die nächsten Schritte gesetzt. Mit den Stimmen aller Fraktionen beschloss die Gemeinde den Punkt „Bürgerbeteiligung Photovoltaikanlagen“.

„Wir werden eine Energiegemeinschaft gründen. So können Private ihre Energie einbringen.“ Wolfgang Grünbichler, Vizebürgermeister

„Das war eine grundsätzliche Entscheidung, die wir im Gemeinderat getroffen haben. Damit können wir die nächsten Schritte setzen“, erklärt Vizebürgermeister Wolfgang Grünbichler, der als Teamleiter dem e5-Team der Gemeinde vorsteht.

Beginnen soll das Projekt mit einer Photovoltaik-Anlage auf der Schule. Bürger können in einer Bausteinaktion mit in die Energie-Autarkie der Gemeinde investieren.

„Wir werden auch eine Energiegemeinschaft gründen. So können Private ihre Energie einbringen und den Strom günstiger beziehen. Es gibt einige große Projekte in der Gemeinde“, betont Grünbichler. Mehr will der Vizebürgermeister dazu nicht verraten, schließlich laufen die Gespräche noch. In ein bis zwei Jahren soll die Autarkie erreicht werden, auf jeden Fall mit den Gemeindegebäuden, aber am liebsten noch weit darüber hinaus.

„Positiv, dass wir diesen Weg weiterverfolgen“

„Wir werden auch das neue Feuerwehrhaus noch einmal evaluieren lassen. Das hätte nämlich ein großes Potenzial“, ist Grünbichler überzeugt. Das begrüßt auch geschäftsführender Gemeinderat Herbert Hollaus jun. (SPÖ): „Ich empfinde es als sehr positiv, dass wir diesen Weg weiterverfolgen, obwohl es damals geheißen hat, dass es nicht möglich ist, dass wir eine PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus bauen.“ Herbert Hollaus sen. freut, dass das Projekt mit Bürgerbeteiligung umgesetzt werden soll.

Derzeit erfolgen die Vorplanungsarbeiten, Neuigkeiten zum Bürgerbeteiligungsprojekt soll es im ersten Quartal 2022 geben.