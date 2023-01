Pielachtaler Sehnsucht :Ex-Pächter fordert Geld

Thomas Pölzl wirft Bürgermeister Arthur Rasch und Vize Wolfgang Grünbichler Bereicherung vor. Der Ex-Pächter ärgerte sich zuletzt, weil ihm der Mietvertrag für die Gemeindewohnung in der „Pielachtaler Sehnsucht“ nicht verlängert wurde (die NÖN berichtete). Jetzt will er die Hälfte seiner Investitionen ins „Seestadl“ zurück. Laut eigener Aussage steckte er rund 80.000 Euro in das Lokal. Dies sei notwendig gewesen, um eine Betriebsanlagengenehmigung zu erlangen. Er hat nun über seinen Anwalt eine außergerichtliche Forderung gestellt.

Pölzl übernahm das Wirtshaus im Winter 2021. „Da war die Rede: Man kann darin alles machen, aber wir lösen sicher nichts ab“, erinnert sich Bürgermeister Rasch an die mündlichen Absprachen. Eine Betriebsstättengenehmigung habe es bereits für die vorherigen Pächter gegeben. Ihnen habe die Gemeinde Gasofen, Schankanlage, Fußboden oder Lüftung in Stand gesetzt.

Vizebürgermeister Wolfgang Grünbichler hat noch keine Auflistung der Investitionen gesehen: „Er hat arbeitsintensive Arbeiten gehabt, das mag schon sein. Aber wo die 80.000 Euro sind, entzieht sich meiner Kenntnis.“ Außerdem müsste die Gemeinde als Eigentümer nur ablösen, was nicht mitgenommen oder verkauft werden kann. „Über Optik kann man streiten, aber das Gasthaus war betreibbar“, ist er sich darüber hinaus sicher. Die Gemeinde habe in der Vergangenheit rund 100.000 Euro in das Gasthaus investiert und – neben den Instandhaltungen – etwa die Elektroinstallationen oder den Boden erneuert.

Jetzt fürchtet Pölzl um die Existenz des „Edelsteinparks Pielachtal“. Den Freizeitpark betreibt er seit 2011 auf einem benachbarten Grundstück der Gemeinde. Laut Bürgermeister läuft der Pachtvertrag bis 2029. „Das hat nichts damit zu tun“, versichert der Ortschef.

