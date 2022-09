Regina Hofmann kam durch Corona zum Schreiben

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Sohn saß wegen des landesweiten Lockdowns in Kolumbien fest und noch dazu herrschte in Österreich Kurzarbeit – Regina Hofmann hatte somit reichlich Zeit zum Grübeln. Die 53-jährige Hörakustikerin wandelte jedoch ihre Sorgen in Kreativität um und verfasste unter dem Pseudonym Gina Hofmann ihren Fantasy-Debütroman „Eleein“. Sie entschied dann weiter in ihr neues Hobby zu investieren und veröffentlicht ihren zweiten Roman „Tracy“ Ende September im Novum Verlag.

„Eileein, eine junge Frau, bemerkt bei ihrem Umzug nach New York, wozu sie mit ihren besonderen Fähigkeiten in der Lage ist und welche Herausforderungen das Schicksal noch für sie bereit hält“, gibt die Neo-Autorin Einblick in ihr Werk.

Lesen gehört zur großen Leidenschaft der Pielachtalerin. Auf die Idee gekommen, selbst ein Buch zu verfassen, ist sie erst vor zwei Jahren. „Ich sorgte mich um meinen Sohn und fand plötzlich ein Glücksarmbändchen wieder. Ich legte es um und wünschte mir, dass er wieder heil nach Hause kommt. Plötzlich ließ ich meiner Fantasie freien Lauf und brachte meine Gedanken auf Papier“, erzählt die Schriftstellerin von der Entstehung des Romans. Innerhalb von vier Monaten hatte sie ihr erstes Buch fertiggestellt. Schon während des Schreibprozesses kamen ihr neue Impulse für einen zweiten Band. „Meine Ideen sprudelten nur so dahin und deswegen erscheint schon im Herbst ‚Tracy‘“, freut sich die Schriftstellerin. Auch in diesem Band seien dieselben Protagonisten vertreten jedoch wird eine Nebendarstellerin die Hauptrolle übernehmen. „Es bleibt weiterhin magisch. Genauso magisch, wie die unbeschadete Rückkehr meines Sohnes“, resümiert Hofmann.

Zurzeit stellt die Autorin ihren dritten Teil der „Glasperlenreihe“ fertig und tüftelt bereits an Ideen für eine neue Romanserie.

