Rotkreuz-Urgestein Erika Völk feierte 99. Geburtstag

Eine riesige Gratulantenschar feierte mit Erika Völk den 99. Geburtstag. Zur Welt kam Erika Völk am 17. August 1924 in Znaim. Der Weltkrieg zwang die Familie von „Tante Erika“, wie sie von vielen Rot-Kreuz Kollegen genannt wird, zu fliehen. In Österreich fand sie nicht nur eine neue Heimat, sondern auch, nach ihrer Ausbildung zur Säuglingskrankenschwester, die Liebe im Pielachtal.

1954 wurde geheiratet und eine Tochter geboren. Ihre Hauskrankenpflegekurse waren legendär und unvergesslich. 1970 wurde in ihrem Beisein von ihrem Mann und Freunden in ihrer Küche das Rote Kreuz Hofstetten-Grünau gegründet. Bis 1995 sorgte sie als Sanitäterin und Fahrerin dafür, dass unzähligen Verunfallten, Kranken und Gebärenden geholfen werden konnte. Enkel Alexander Szente: „Das Fahrtenbuch wurde von Oma über jede Ausfahrt penibel geführt. Im Telefondienst war sie bis 2010 beschäftigt und ihr Apfelstrudel war für die Fahrer und Sanitäter ein Grundnahrungsmittel.“