Anknüpfend an das Häuser- und Höfe-Buch entwickelte das Team der Heimatforschung Hofstetten-Grünau die heurige Sonderausstellung. Unter dem Motto „Lebensbilder“ werden 30 Persönlichkeiten aus der Gemeinde im Bahnhofsmuseum präsentiert.

„Die Auswahl ist subjektiv“, betont Gerhard Hager, Leiter der Heimatforschung. Wert gelegt habe man aber auf „Menschen mit einem gewissen Schicksal“, welche bereits verstorben sind, eine „überschaubare Vielfalt“ mit der Beschränkung auf 30 Leute sowie auf eine Streuung quer durch die Jahrhunderte. Die Porträtierten reichen von literarischen Zeugnissen über die adelige Nonne Agnes von Plambacheck bis zum Heimatforscher Albert Huber, vom ermordeten Lehrerehepaar Hummel bis zu Pfarrer Josef Kaiser. Fabriksbesitzer oder eine Hofstettnerin, welche ihren Vater im Ersten Weltkrieg und den Gatten im Zweiten Weltkrieg verloren hat, sind ebenfalls auf der Liste zu finden.

Hinweisen möchte der Heimatforschungsleiter auch auf Recherchen zu Admiral Franz Pitzinger, welcher in Hofstetten seinen Alterswohnsitz hatte und 1933 verstarb. Der Techniker trat 1886 als provisorischer Schiffbaueleve in die k. u. k. Kriegsmarine ein und wurde der Station in Pula (Istrien) zugeteilt. Dort arbeitete Pitzinger am Bau des Turmpanzerschiffes „Kronprinz Rudolf“ und des Kreuzers „Kaiserin Elisabeth“ mit. Später hatte er maßgebenden Anteil an der Planung weiterer Schlachtschiffe.

Gezeigt werden überdies private Gegenstände der Persönlichkeiten. So sind zum Beispiel Kelch und Messgewand zu sehen. An Exponate zu kommen, war für die Ausstellungsmacher nicht schwierig. Die Zusammenarbeit mit den Erben gestaltete sich laut Gerhard Hager positiv. Zufrieden ist man ebenfalls mit Rückmeldungen der Besucher.

Geöffnet ist das Bahnhofsmuseum jeden Sonntag von 15 bis 18 Uhr beziehungsweise nach Vereinbarung.