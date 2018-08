Heißen Duelle gab es bei hochsommerlichen Temperaturen beim internationalen Tischfußballturnier in der „Pielachter Seensucht“.

Tischkicken in der „Seensucht“ .

Während die Badegäste am Wochenende in Hofstetten-Grünau in der „Pielachtaler Seensucht“ im traumhaften Badesee Abkühlung, gab es außerhalb des Badebereichs ein spannendes internationales Tischtennisturnier, organisiert von Gemeinderat Thomas Wagner.

Gewertet wurde in den Klassen junior und senior, auch gab es eine eigene Damenwertung. Höhepunkt war das Freundschaftsspiel Österreich gegen Tschechien.