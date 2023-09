„trade&drink“ aus dem Pielachtal: Ein Weinkeller für jeden

Bei einem Gläschen Wein den Abend ausklingen lassen, ist ein kleiner Luxus, den sich hierzuorts viele Menschen ab und an gönnen. Das Startup T&D Agri GmbH möchte das mit der neuen Plattform „trade&drink“ nun unkomplizierter machen, vor allem für all jene, die keinen eigenen Weinkeller haben. Eine der drei Personen an der Spitze des Unternehmens ist Melanie Scholze-Simmel aus Hofstetten-Grünau.

„Bei 'trade&drink' kann man die besten Weine Österreichs direkt über unsere Plattform kaufen und sie dann in unserem professionellen Weinkeller weiter lagern lassen“, erklärt die Geschäftsführerin. Das würde dazu dienen, dass die wertvollen Weine unter professionellen Bedingungen gut reifen können. Gelagert werden die Weine in Parndorf, im Burgenland. Dort wird laut Scholze-Simmel streng auf die idealen Bedingungen geachtet: 13-15 Grad Celsius, keine Temperaturschwankungen, etwa 50-70 Prozent Luftfeuchtigkeit und Dunkelheit. Aus diesem Lager kann man sich dann jederzeit die eigenen Weine zuschicken lassen. Im Sechserkarton ist der Versand, innerhalb von Österreich, kostenlos.

Dieses Konzept ist laut Scholze-Simmel in Österreich der erste Weinkeller für jeden. „Wenn man sich aus Platz- oder Kostengründen keinen eigenen Weinkeller zulegen oder leisten möchte, gibt es ab sofort die Möglichkeit, beste Weine online zu kaufen und dort weiter zu lagern“, erklärt die Geschäftsführerin. „Durch die richtige Lagerung entwickeln hochwertige Weine subtile Nuancen und bieten ein unvergessliches Geschmackserlebnis“. Zudem hätten ausgezeichnete Weine das Potenzial, im Laufe der Zeit an Wert zu gewinnen. Über die „trade&drink“-Plattform können die Weine dann auch an andere Nutzerinnen und Nutzer weiterverkauft werden.

"trade&drink" kann man auch über das Smartphone nutzen. Foto: Ogilvy

Das Sortiment umfasst laut Scholze-Simmel „die besten Weine Österreichs. Es sind allesamt Raritäten, die man in einem Lebensmitteleinzelhandel nicht finden würde.“ Preislich liegen die Weine zwischen 10 und 130 Euro pro Flasche.

Auch Melanie Scholze-Simmel trinkt gerne mal ein Gläschen Wein in guter Gesellschaft: „Mich interessieren vor allem die Geschichten hinter Weinen, bzw. die Weingüter selbst und die Entstehung einer jeder Flasche.“ Ihrer Ansicht nach müssen der Genuss und die Herkunft der Produkte wieder viel mehr in den Vordergrund gestellt werden.