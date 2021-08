Während der letzten Tage mussten die Hofstettener im gesamten Gemeindegebiet das Wasser aus der Ortswasserleitung abkochen. Der Grund: Es war verkeimt.

An den jüngsten Wasserrohrbrüchen liegt es nicht, wie Bürgermeister Arthur Rasch betont. „Wir haben eine sogenannte Fremdeintragung in der Ortswasserleitung festgestellt. Aus Sicht des Ziviltechnikers und Sachverständigen wird ein Hausbrunnen in die Ortswasserleitung eingespeist. Dadurch scheint es zur Verkeimung zu kommen“, erklärt er. Wo oder wer Übeltäter ist, könne man derzeit noch nicht sagen. „Das ist nicht einfach festzustellen. Das kann überall im Gemeindegebiet sein“, meint Rasch. Fakt sei aber, dass E-Coli-Bakterien das Wasser verunreinigen. Die Gemeinde sei bemüht, der Sache auf den Grund zu gehen. Rasch appelliert an alle, die das kühle Nass ihrer Hausbrunnen in die Ortswasserleitung führen, „dies im Sinne der Gesundheit aller zukünftig zu unterlassen“.

Eine erste Entwarnung gab es Montagmittag: Das Wasser sei großteils wieder genießbar. Ausnahmen gab es in Teilen der Mariazeller Straße, Kilber Straße und in Mainburg. „Wir versuchen, das Wasser durch Spülen zu reinigen“, sagt Vize Wolfgang Grünbichler; die Anwendung von Chlor sei der letzte Weg. Die Causa „Wasserrohrbruch Mainburg“ liegt indes in Händen der Versicherung. Im Zuge von Baggerarbeiten auf einem privaten Anwesen entstand an einem Rohr der Ortswasserleitung ein Bruch. Die Mainburger mussten mit einer Umleitung durch Feuerwehrschläuche mit Wasser versorgt werden. „Auf jeden Fall werden wir in diesem Bereich das alte Eternit-Rohr jetzt durch ein modernes Kunststoffrohr ersetzen“, kündigt Ortschef Rasch an.