Thommy Ten und Amélie van Tass: Show-Premiere in Las Vegas

„Es ist wunderbar gelaufen, die Leute waren begeistert, es ist einfach grandios, Teil dieser großartigen Produktion zu sein!“ - Der Kremser Thommy Ten und seine Pielachtaler Partnerin Amélie van Tass sind glücklich.

Die Premiere von „America’s Got Talent - Las Vegas Live“ mit den beiden Österreichern als Headliner ist gut gelaufen.

„Allein die Vorbereitungen waren eine unglaubliche Erfahrung.“ Amelie van Tass, Künstlerin

Fast ausverkauft war das 2.500 Personen fassende Theater des Luxor Hotels (das sechstgrößte Hotel der Welt mit 4.400 Betten). Insgesamt stehen Thommy und Amélie für 500 Shows ab sofort fünf Mal die Woche für jeweils zwei Shows auf der Theaterbühne.

Eine Show dieser Größenordnung ist auch für das Magier-Duo eine neue Erfahrung. „Allein die Vorbereitungen waren eine unglaubliche Erfahrung, mit so vielen talentierten und kreativen Menschen auf und hinter der Bühne zusammenzuarbeiten“, schwärmt Amélie.

Fast 150 Personen waren insgesamt an der Produktion beteiligt, die bereits Monate zuvor daran getüftelt haben. Produziert wird die Show vom Cirque du Soleil in Kooperation mit America’s Got Talent. Für die Kostüme zeichnet Designerin Laury Smith verantwortlich, die unter anderem auch die Bühnenoutfits von Lady Gaga kreiert. Regisseur ist Brian Burke, der auch für Größen wie Celine Dion, Lionel Richie, Pitbull, American Idol und Americas Got Talent arbeitet.

Pause für die Tournee in Österreich und Deutschland

Gespielt wird nun erstmals bis April. Dann legen die beiden eine Pause ein. „Da kehren wir nämlich zwischenzeitig nach Europa zurück und setzen unsere Deutschland- und Österreichtournee ‚Zweifach zauberhaft!“ fort – das war uns wichtig!“, sind sich die beiden Magier einig.

Darüber freut sich auch ihr österreichischer Manager und Produzent René Voak von der NXP Veranstaltungsbetriebs GmbH. „Es ist einfach unglaublich, was die beiden im letzten Jahrzehnt - seit sie zum ersten Mal bei der Großen Chance gemeinsam auf der Bühne standen - aufgebaut haben. Man strapaziert ja gerne den Ausdruck ‚Bilderbuch-Karriere‘ - aber das ist tatsächlich eine, hinter der so viel harte Arbeit, Professionalität und Liebe zur Kunst steckt, dass ich nur den Hut ziehen kann!“