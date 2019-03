Im Museum NÖ wurde zum Thema „Plastik im Körper“ diskutiert. Das ließ sich auch Christoph Riederer aus Hofstetten-Grünau nicht entgehen. Er gründete mit seiner Freundin im Jänner den Verein Blue Globe und nutzte in St. Pölten die Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen.

Expertin Gudrun Ober-Steiner, stellvertretende Leiterin des Instituts für Abfallwirtschaft an der BOKU Wien, zeigte sich bei der Publikumsdiskussion interessiert. „Wir werden uns zusammensetzen und über mögliche Projekte sprechen“, so Riederer, dem Tier- und Artenschutz sowie Erhaltung des Lebensraumes Meer ein Anliegen ist. Einige noch nicht spruchreife Projekte hat der Verein in der Pipeline. Jedenfalls will Riederer mit dem Verein und Freiwilligen bei der Donausäuberung dabei sein.

Die Idee mit dem Verein kam Riederer in Griechenland, wo er jedes Jahr mindestens einmal seinen Urlaub verbringt. „Verschmutzung ist ein extrem großes Problem. Wenn dann beim Tauchen die Plastiksackerl herumschwimmen, ist das nicht so schön“, betont Riederer.

Wer sich für die Weltmeere einsetzen will, kann mit einer Spende helfen oder auch aktiv. „Wir brauchen jedenfalls Leute, die uns unterstützen“, so Riederer. Ab einer Spende von 20 gibt es als Dankeschön ein Armband, das aus recyceltem Material besteht. Kontakt können Interessierte über Mail an office@blue-globe.at aufnehmen.