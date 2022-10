Volkshochschule organisierte Spendenaktion für Nepal

Das Pielachtal ist durch Aktionen der Natufreunde stark mit Nepal verbunden. Bei einem Vortrag in der Volkshochschule Hofstetten-Grünau kam jetzt die Tochter eines nepalesischen Bergführers selbst zu Wort. Buddhi Maya Sherpa verbrachte ihre Kindheit und Jugend in dort. Mit 17 Jahren kam sie nach Österreich, in eine für sie vollkommen fremde Welt. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Kärnten und leitet ein Trekking-Unternehmen. Außerdem erzählte Naturfreunde NÖ-Leiter Ernst Dullnigg über Nepal als Reiseland, die Entstehungsgeschichte von „Children of the Mountain“ und von den Schulprojekten vor Ort.

Für das nächste Schulprojekt überreichte schließlich die Leiterin der VHS Christa Schmirl 625 Euro an Spenden.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.