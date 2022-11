Volkshochschule Pielachtal feiert 30-jähriges Bestehen

Mit rund 2.200 angeboten Kursen und mehr als 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist die Volkshochschule Pielachtal (VHS) seit 30 Jahren eine Institution für das Tal. Von Sport über Sprachen bis Handwerk kommt das Herbstprogramm mit 60 Kursen und über 500 Anmeldungen gut an.

In den letzten Jahrzehnten habe sich einiges getan, eines sei jedoch gleich geblieben: das Interesse an Gemeinschaft und Bildung. „Es ist schön zu sehen, dass Bürgerinnern und Bürger die Vielfalt an Kursangeboten gern annehmen“, erzählt VHS-Leiterin Christa Schmirl. Besonders beliebt seit Jahren seien Kinderschwimm-, Pilates- sowie Drechselkurse.

„Zu den Drechselkursen in Kooperation mit der Firma HolzProfi melden sich teils Leute aus anderen Bundesländern an“, ist Schmirl stolz. Wie gut die VHS in der Region etabliert ist, wurde auch zu Corona-Zeiten sichtbar. Einige Kurse kamen nämlich selbst im Lockdown zustande und wurden online abgehalten.

Innerhalb des vier Säulen Konzeptes des Bildungsangebotes konnten in den vergangenen drei Jahrzehnten unzählige Vorträge und Podiumsdiskussionen stattfinden. „Wir passen unsere Angebote stetig an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger an“, freut sie sich über den anhaltenden Erfolg.

