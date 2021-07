In der Marktgemeinde Hofstetten-Grünau sind Keime in die Trinkwasserversorgung geraten. Laut Untersuchungslabor wurden sehr hohe Zahlen an Bakterien nachgewiesen.

"Das Wasser aus der Wasserversorgungsanlage Hofstetten-Grünau ist derzeit laut lebensmittelrechtlichen Vorschriften nicht als Trinkwasser geeignet", berichtet Bürgermeister Arthur Rasch.

Vor dem Trinken- oder der Nutzung zum Kochen sollte das Wasser mindesten drei Minuten wallend abgekocht werden. "Wir bemühen uns, die gewohnt gute Wasserqualität sobald wie möglich wieder herzustellen", sagt Rasch.