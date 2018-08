Böse Überraschungen soll es in der „Sehnsucht“ in Zukunft keine mehr geben. Jeder Fisch, jede Pflanze, Bienen, Libellen oder Biber, die sich in der Badeanlage befinden könnten, sollen genau aufgelistet werden. „Wir werden alles Leben, das es in der ‚Sehnsucht’ gibt, genau ausweisen“, ist Bürgermeister Arthur Rasch entschlossen.

Damit reagiert die Gemeinde auf das Urteil zu dem Fall, als ein Hecht vor etwa drei Jahren ein Kind biss. Sie wurde vor wenigen Wochen zu 14.000 Euro Strafe verurteilt, weil der Bürgermeister als Tierhalter nicht für die erforderliche Verwahrung und Beaufsichtigung der im See lebenden Hechte gesorgt habe.

„Es soll niemand mehr sagen können, dass er nicht gewusst hätte, welche Fische oder Pflanzen es in der ‚Sehnsucht‘ gibt.“ Arthur Rasch

„In Zukunft kann niemand mehr sagen, dass er nicht gewusst hätte, welche Fische oder Pflanzen es in der Sehnsucht gibt“, so Rasch. Ab Herbst wird ein riesiges Hinweisschild den Eingang zieren. Eine Biologin habe im Vorfeld alle Pflanzen, die sich dort befinden, aufgelistet. Der Fischereiverband nahm die Seebewohner genau unter die Lupe. „Alle Fischarten werden bestimmt und bei den Pflanzen genau erklärt, warum sie notwendig für den See sind“, versucht sich der Ortschef, der für den Biss zur Verantwortung gezogen wurde, abzusichern.

Das Schild ist bereits vorbereitet, die Gemeinde warte gerade auf die Druckvorlage. Aufgestellt werden soll es voraussichtlich im Herbst.

Die Zukunft der „Sehnsucht“ ist weiterhin unklar. In den kommenden Wochen steht ein neuer Termin mit der Firma Pronatura, die gerade ein neues Konzept für die Anlage entwickelt, auf dem Programm. „Spätestens Ende des Jahres soll geklärt sein, wie wir weitermachen. Der Vorfall mit dem Hecht ist aber für mich nach dem Aufstellen des Schildes endlich erledigt“, zeigt sich Rasch erleichtert.