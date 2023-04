Wiederholt Eindringlinge im Stall: Zwei Kühe tot

Der Schock sitzt tief bei Familie Lanner: Am Dienstag um zwei Uhr in der Nacht verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu ihrem Kuhstall in Aigelsbach. Es war nicht das erste Mal: Schon am 21. Jänner wachte Bauer Emmerich Lanner um vier Uhr morgens auf, weil seine Kühe über den Hof liefen.

Damals öffneten ein oder mehrere Eindringlinge die Türen beim Schaf- und Kuhstall, drehten die Wasserhähne auf, brachen beide Silos auf und ließen das Kraftfutter aus. 10.000 Kilo Futter mussten die Lanners entsorgen, weil es in der Nacht regnete und schneite. Auch zwei Kühe starben: „Das war wie eine Eislaufbahn. Sie sind am Futtertisch ausgerutscht. Eine hat sich das Kreuz und die andere das Becken gebrochen. Ihnen war nicht mehr zu helfen“, schildert er. Ihm zufolge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

In der Nacht von Montag auf Dienstag herrschte wieder Unruhe auf dem Hof: „Die Kühe haben Wirbel gemacht, weil jemand im Stall war“, beschreibt er. Sein Bruder habe eine Person mit Handylicht gesehen. Der Unbekannte sei allerdings davongelaufen, über die Wiese in den Wald. Wieder standen die Türen des Laufstalls offen, dieses Mal kamen jedoch keine Tiere zu Schaden.

Die Polizei bestätigt die beiden Vorfälle. Seit dem NÖN-Artikel über die Superkuh „Rolina“ erhält die Familie zudem anonyme Anrufe. Er werde als Verbrecher beschimpft und gefragt, ob er sich schäme, weil seine Kühe so viel Milch geben. Trotzdem vermutet Lanner, dass Neid hinter den Vorfällen steckt: „Das kann kein Tierschützer sein, wenn er den Tieren so einen Schaden zufügt.“

Dem Bauern macht das Thema schwer zu schaffen. Nachts schrecke er aus dem Schlaf, weil er glaubt, Geräusche zu hören. Er hat zwar eine Kamera im Stall, sie dient allerdings nur zur Kontrolle, wie es den Tieren geht, und speichert nichts. Für sachdienliche Hinweise, die zu den Tätern führen, verspricht Lanner 1.000 Euro Belohnung.

