Zehn Jahre ist die Gründung des Unternehmens Birkengold in Hofstetten-Grünau mittlerweile her. Begonnen hat alles, weil Maria Holzer als Mitbringsel aus England ein Säckchen Xylit (Birkenzucker) bekommen hat: „Das war damals nicht so bekannt und ich war überrascht, dass es tatsächlich aussieht wie Zucker und auch so schmeckt.“ Und es war schwer, Nachschub zu besorgen. Daraus wurde dann schließlich die Idee für das Unternehmen geboren.

Holzer ist in Hofstetten-Grünau aufgewachsen, dann hat es sie für das Studium der Ernährungswissenschaften nach Wien gezogen. „Für die Gründung brauchten wir einen Firmensitz. In Niederösterreich haben wir uns am wohlsten gefühlt, also haben wir im Wohnhaus meiner Eltern den Firmensitz angemeldet“, berichtet Holzer. Der Großteil der mittlerweile zehn Mitarbeiter arbeitet von Zuhause. „Wir sind sehr langsam gewachsen“, betont Holzer. Erst als sie gemeinsam mit ihrem guten Freund und Geschäftspartner Marek Makowski – er bringt das wirtschaftliche Know-how mit – Urlaub machen wollte, sei es Zeit für den ersten Mitarbeiter gewesen. Mit der Zeit kamen einige Spezialisten hinzu.

„Es ist ein bisschen ungewohnt, weil es keine Schaumentwicklung gibt.“ Maria Holzer, Birkengold

„Ich mische überall ein bisschen mit“, betont Holzer. Etwa bei der Produktentwicklung und bei Ernährungsfragen. Auch eine zweite Ernährungswissenschafterin ist an Board, mit ihr spricht sich Holzer in komplizierten Ernährungsfragen ab.

15 Produkte in verschiedenen Geschmacksrichtungen sind so bereits entstanden. Das neueste Produkt ist ein Zahnpulver aus Birkenzucker: Dabei wird die feuchte Zahnbürste ins Pulver getaucht. „Es ist ein bisschen ungewohnt, weil es keine Schaumentwicklung gibt“, erklärt Holzer, der wichtig ist, dass das Produkt auch Kinder nutzen können:„Das ist kein Problem, denn das Zahnpulver ist im Prinzip auch essbar.“

Selbst Kaugummi gibt es im Produktportfolio. „Primär wurde Xylit in Kaugummis verwendet. Wir wollten aber eines kreieren, das ohne Polymere auf Erdölbasis auskommt“, erklärt die Ernährungswissenschafterin. Stattdessen haben sie eine Kaumasse aus dem Sapotillbaum und dem Candelillabusch entwickelt. „Man merkt keinen Unterschied. Nur der Geschmack hält nicht so lange, weil wir keine künstlichen Aromen verwenden.“

Grundsätzlich kann Zucker im Verhältnis 1:1 mit Xylit ersetzt werden. „Es gibt Produkte wie Marmelade, da merkt man es gar nicht, weil Xylit in Früchten natürlich enthalten ist“, so Holzer. Außerdem habe Birkenzucker um 40 Prozent weniger Kalorien und keine negativen Auswirkungen auf die Zähne. Ganz im Gegenteil, sei der Einfluss auf die Beißerchen sogar positiv und der Effekt auf den Blutzuckerspiegel gering.