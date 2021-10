Die Welt muss sich weiterdrehen - trotz Lockdowns und diversen Unsicherheiten. Der Antlas-Hof hat seit der Covid-Pandemie stets seine Betreuungsangebote aufrecht erhalten. Jetzt bietet er sogar etwas Neues.

Bei „Pferde - Kinder - Miteinander“ steht Reitpädagogik in Kleingruppen im Vordergrund. „Das Arbeiten mit und am Pferd unterstützt die Kinder auf vielfältig Weise“, erklärt Geschäftsführer Roland Hammerschmid. Durch die spielerische Begegnung mit dem Pferd werde soziales Lernen und Teamfähigkeit gefördert, außerdem Empathie und Selbstvertrauen gestärkt. Im Frühjahr sollen tiergestützte Angebote erweitert werden.

Zum Glück können dafür externe Personen jetzt wieder an den Hof kommen. Mit den 18 psychisch beeinträchtigen Menschen, die am Hof wohnen, sei immer offen über Covid und die Impfung gesprochen worden. Öfters mussten Personen in Quarantäne. Hammerschmid versuchte sein Team aufgrund der zusätzlichen Belastung bestmöglich zu unterstützen.