Kooperation in der Erntezeit: Überschüssiges Gemüse geht an Topwirt

Zur Erntezeit liefert der Antlashof in Hofstetten-Grünau sein überschüssiges Gemüse, das nicht im hauseigenen Shop verkauft wurde, auch an den Gast- und Restaurantbetrieb von Topwirt Hubert Kalteis in Kirchberg aus. „Damit ist gewährleistet, dass der Antlashof einen fixen Abnehmer hat und wir können unseren Gästen frisches und biozertifiziertes Gemüse aus der Region anbieten“, erklärt Gastronom Hubert Kalteis. „Das ist nachhaltig, stärkt den Wirtschaftskreislauf und wir unterstützen ein wichtiges Sozialprojekt im Pielachtal.“

Zu dem Überschuss gehören in der Erntezeit von Juni bis zum September etwa Zwiebeln, rote und grüne Paprika, Fleischtomaten oder Mangold. In Kürze werden Zucchini und Kürbisse geliefert. Der Antlashof bietet ein betreutes Wohnen sowie eine Tagesstätte für bis zu achtzehn psychisch beeinträchtige Menschen ab dem fünfzehnten Lebensjahr an. Vor Ort erhalten sie eine professionelle Betreuung. Das Ziel ist, dass die Gäste eine größtmögliche Selbstständigkeit wiedererlangen. Das Wort „Antlas“ ist mittelhochdeutsch und steht für Neubeginn und Wiederaufnahme.

