Neues Leben für historisches Haus in Ober-Grafendorf

Unter dem Motto „Das Roth-Haus gemeinsam wachküssen“ ruft die Marktgemeinde ab 13. September zum Ideenwettbewerb auf. Gesucht werden Möglichkeiten, das historische Haus in der Mariazeller Straße wieder zu beleben. Wer Fragen oder eine Vorstellung für eine mögliche Nutzung hat, kann sich bei der Gemeinde melden. „Da das Haus schon sehr lange leer steht und wir es gerne punktuell öffnen wollen, befragen wir die Bevölkerung, was sie meint, was passieren sollte, über ihre Ideen für eine mögliche Nutzung oder gar eine Endnutzung“, sagt Patrick Zöchling von der Gemeinde- und Zentrumsentwicklung.

Außerdem ist es im Herbst an jedem Mittwochnachmittag möglich, vorbeizukommen und sich das Haus anzusehen. Anregungen und Ideen können auch beim Briefschlitz an der Tür in der Mariazeller Straße anonym abgegeben werden.

„Am 13. September um 16 Uhr wird das Roth-Haus mit einer Ausstellung über die Geschichte des Hauses offiziell eröffnet. Dabei laden wir die Bevölkerung ein die Räume zu besichtigen, mit zu diskutieren und Anregungen zu äußern“, erzählt Zöchling. Dabei wird auch die Gemeinde selbst einige Vorschläge vorstellen. Verraten wird dabei auch, welche Zwischennutzung ab Mitte Oktober in dem Gebäude am Anfang der Mariazeller Straße es geben wird.

Vertreter der Gemeinde werden sich auch zwei „Best Practise Beispiele“ in Waidhofen an der Ybbs und in der Steiermark ansehen und sich für eine mögliche Nachnutzung inspirieren lassen. Danach wird sich die Gemeinde mit den Ideen auseinander setzen und sich mit Experten beraten. „Was wird sich umsetzen lassen? Welches Budget wird möglich sein? Danach werden wir die Bevölkerung informieren“, äußert Patrick Zöchling.

Potential des charmanten Ortes sinnvoll nutzen

„Unsere Vision ist es, gemeinsam mit allen Interessierten ein Nachnutzungskonzept zu erarbeiten, welches das „Roth-Haus“ zu einem lebendigen und zukunftsfähigen Ort für das Zentrum, die Bewohner und darüber hinaus zu machen“, erklärt Bürgermeister Rainer Handlfinger. Die Gemeinde ist fest entschlossen, die Potentiale dieses charmanten Ortes zu nutzen und die Herausforderungen mit innovativen Lösungsansätzen zu bewältigen.

Um 1878 wurde die „Anna und Josef Wehrer-Stiftung“ als „Spitals- und Unterrichtsstiftung“ gegründet. Dabei wurden zwei Häuser an die Kirche gestiftet: die heutigen Häuser in der Mariazeller Straße eins und drei. Schulschwestern arbeiteten und lebten in diesen Stiftungshäusern. Das Haus mit der Hausnummer eins stand um 1900 der öffentlichen Krankenpflege zur Verfügung. 1912 vererbte Josef Wehrer das Haus an Bischof Rössler. 1935 diente es als Kapelle der Pfarr-Schwestern. 1963 wurde das Haus an Private verkauft. Seit 2018 ist es im Besitz der Gemeinde. Ab 2022 gab es einige Ausstellungen als Nutzungskonzept.