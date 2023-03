Altbürgermeister Peter Kalteis: „Ich lasse mit Freude los“

Nach 47 Jahren verabschiedete sich SPÖ-Bürgermeister Peter Kalteis mit 21. März aus dem Gemeindedienst. Er stand seit 2002 an der Spitze der Gemeinde und war zuvor sechs Jahre lang Vize.

NÖN: Sie hatten bei der letzten Gemeinderatswahl angekündigt, dass Sie die Wahlperiode nicht beenden wollen. Wie hat sich die Übergabe ergeben?

Peter Kalteis: Michael Strasser und ich haben schon vor fünf Jahren ein Datum vereinbart. Wir hatten also Zeit, die Übergabe zu organisieren. Ich habe mich bemüht, ihm alle Türen aufzumachen und mehr und mehr Projekte in die Hand zu geben, damit er die Bandbreite kennenlernt und merkt, wie komplex die Abwicklung eines Projekts ist. Was am Schluss mitgeholfen hat, war mein Lungeninfarkt im Dezember. In den zwei Monaten hat er wesentlich selbstständiger arbeiten müssen. Das hat ihm geholfen und mir geholfen, weil es mir leichter gefallen ist, loszulassen.

Wie geht es Ihnen mit dem Abschied aus dem Amt?

Kalteis: Ich lasse eigentlich mit Freude los. Natürlich ist es schmerzhaft. Wir sind ein tolles Team. Die Mädels aus der Gemeinde und ich halten zusammen wie Pech und Schwefel. Aber ich freue mich drauf, weil die Gemeindedynamik wieder Schwung bekommt, die Karten neu gemischt werden und die Gemeinde liegt bei ihm in guten Händen. Und das macht mich mehr froh als traurig.

Sie waren über 20 Jahre Bürgermeister in Weinburg und davor sechs Jahr lang Vizebürgermeister. Auf welche Gemeindeprojekte sind Sie stolz?

Kalteis: In diesen Jahren hat sich so dermaßen viel entwickelt, dass es unfair ist, wenn ich Einzelprojekte herausgreife. Die Entwicklung macht die Qualität eigentlich aus: Als moderne, lebenswerte, jüngere Gemeinde. Man darf nie vergessen, dass Weinburg ein Dorf ist und was aus diesem Dorf geworden ist. Ich werde bezahlt wie ein kleiner Dorf-Bürgermeister. Aber ich hatte aufgrund des Kommunalsteueraufkommens viele Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite war es hilfreich, dass ich überall dran war und durch meine Zusatzfunktionen bei den Naturfreunden und der Partei ein gutes Netzwerk hatte. Mein Motto war immer „Think big“. Viel Freude hat mir auch die Partnerschaft mit Leiblfing gemacht, weil viele Freundschaften entstanden sind.

Was hat denn besonders Nerven gekostet in all dieser Zeit?

Kalteis: Eigentlich sind die Dinge, die einem wirklich auf die Nerven gehen, zwischenmenschliche Fehlentwicklungen. Ich habe immer versucht, diese Dinge auszublenden. Ich grüße jeden und gebe jedem die Hand. Das Schlechteste, was dir bei mir passieren kann, ist, dass du mir wurscht bist. Und da gibt es halt ein paar. Aber das war ein Prozess, das hat man nicht von einem Tag auf den anderen gelernt. Das kränkt und verletzt einen schon lange. Aber irgendwann lernt man, dass das nichts bringt. Dinge, die ich nicht ändern kann, regen mich nicht mehr auf.

In der Rückschau gab es sicher auch einige schwierige Projekte, etwa das Boria-Gelände, Kräutergarten oder die Kletterhalle.

Kalteis: Diese negativen Begleiterscheinungen sind durch menschliche Fehlleistungen entstanden. Wenn man Menschen vertraut oder sie in einer Schlüsselposition sind, und die erweisen sich des Vertrauens nicht würdig, ist das eine Enttäuschung. Wenn man an der Spitze steht, hat man die Dinge auszubaden und die Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich in jedem Bereich gemacht und versucht, sie so zu bereinigen, dass man einen Schlussstrich ziehen kann.

Aber haben Sie manche Entscheidungen nicht selbst getroffen?

Kalteis: Für das Boria-Gelände gibt es einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss. Was zu diesem Beschluss geführt, lag nicht so sehr in meiner Hand. Das betrifft auch den Kräutergarten. Die Kletterhalle war einfach Politik. Es gibt halt Zeiten, da ist mein Gehalt primär Schmerzensgeld.

Jetzt gehen Sie, während gleichzeitig drei Verfahren noch laufen wegen des Amtsleiters. Wie ist das für Sie?

Kalteis: Im nichtöffentlichen Teil der letzten Gemeinderatssitzung haben wir einstimmig eine einvernehmliche Lösung erzielt. Nach einem Vortrag unseres Anwalts, der die Chancen und Risiken bewertet hat.

Kann man schon etwas zur Lösung sagen?

Kalteis: Nein, weil ich dazu - ehrlich gesagt - nichts sagen möchte. Mir war wichtig, dass man das Problem jetzt löst, weil sich der neue Bürgermeister nicht mehr mit der Situation auseinandersetzen muss. Das war doch eine extreme Belastung für mich und die Damen im Haus. Es war ein Damoklesschwert, dass er vielleicht irgendwann wieder kommt. Wo das Team so harmonisch und freundschaftlich funktioniert, wäre das ein Drama für die Gemeinde gewesen. Die Feinverhandlungen passieren jetzt zwischen den Anwälten. Ein Gutteil hätte ohnehin bezahlt werden müssen, ein Teil ist von einer Versicherung abgedeckt. Wir werden uns nicht verschulden.

Was sagen Sie zu der Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen?

Kalteis: Zusammenarbeit hat etwas mit Arbeit zu tun. Im Großen und Ganzen waren 98 Prozent aller Tagesordnungspunkte einstimmig. Wir wissen, dass der Blaue seine Eigenheiten hat.

Das heißt, Sie würden sagen, die Arbeit ist an Ihnen hängengeblieben?

Kalteis: Die Arbeit ist an einem sehr kleinen Personenkreis hängengeblieben. Was hilfreich war, war ein überaus engagiertes Gemeindeteam.

Zur ÖVP wollen Sie nichts sagen?

Kalteis: Dass manche Dinge diskutabel sind, liegt in der Natur der Sache. Auch das ist Demokratie. Es ist auch gut, wenn man sich auseinandersetzt. Was ich weniger schätze, ist, wenn man sich die wenigen Punkte für eine Sitzung aufhebt. Wenn es wirklich wichtig wäre, dann hätte man mich angerufen oder wäre gekommen. Kurze Wege hätte ich sehr begrüßt und das hat nie wirklich geklappt. Schade, denn ich habe eigentlich sehr gute Weine im Weinkühler.

Und worauf freuen Sie sich jetzt?

Kalteis: Ich bin begeisterter Opa und habe einen wunderschönen Garten, den ich gerne mit meiner Frau pflege. Außerdem habe ich ein paar Arbeitsschritte an meinem Haus zu machen. Da habe ich einige Sachen übersehen. Und dann natürlich meine Berge und Reisen. Ich habe auf der Reha mit dem behandelnden Arzt gewettet, dass ich heuer noch auf den Großglockner komme. Aber freuen? Es ist ja so, dass dieses permanente Auseinandersetzen mit der Gemeinde auch Lebensinhalt ist. Und da weiß ich nicht, was sich für eine Lücke auftut.

Ein persönlicher guter Rat an Ihren Nachfolger Michael Strasser?

Kalteis: Einen persönlichen Rat gebe ich persönlich. Wir sind gute Freunde und haben schon über viele Themen geredet. Aber er muss seinen eigenen Weg finden und das macht er auch. Er hat grundsätzlich einen anderen Zugang zu Themen, die mir in der heutigen Zeit sehr wichtig erscheinen. Klimaschutz und Umweltschutz hatte ich auch auf der Agenda. Aber heutzutage geht man diese Dinge anders und qualitätsvoller an, weil sie wichtiger denn je sind.

