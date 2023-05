Kultursommer Kirchberg geht in die zweite Runde

Im malerischen Ambiente des Kirchberger Schlosspark startet heuer wieder der Kultur.Sommer.Kirchberg. Nach dem Erfolg des ersten Durchgangs vergangenen Jahres geht es heuer unter dem Motto „Schloss.Park.Klänge“ weiter. Von 23. Juni bis 9. Juli lädt die Kulturwerkstatt acht Mal zu verschiedensten Events.

Mittlerweile unterstützen gut 50 Mitglieder den Verein. Die braucht es auch, denn die Organisation ist viel Arbeit. „Eigentlich haben wir letztes Jahr schon während den Veranstaltungen mit der Planung fürs nächste Jahr begonnen“, erzählt Obmann-Stellvertreter Bernhard Zöchbauer.

Die Erfahrungen von 2022 flossen in die Planung mit ein, beispielsweise, dass das Kabarett sehr gut angenommen wurde. Mit einem Eröffnungskonzert durch die Musikschule Pielachtal steht diesmal ein Kulturträger der Region gleich zu Beginn auf der Bühne.

Vielfältige Künstler, diverses Publikum und Profit für Tourismus

Auch sonst bemüht sich der Verein, regionale Künstler vor den Vorhang zu holen und gleichzeitig überregionale Gruppen nach Kirchberg zu bringen. „5/8erl in Ehr’n ist beispielsweise eine der bekanntesten Jazzbands Österreich“, sagt Zöchbauer.

Diese Mischung ziehe auch ein diverses Publikum an. Die Mariazellerbahn ist Kooperationspartner, dementsprechend reisen viele Gäste mit der Himmelstreppe an. Einige davon würden auch über Nacht bleiben, erzählt Zöchbauer: „Der ganze Tourismus profitiert von der Veranstaltung. Die Leute reisen an, gehen vorher noch gut essen, übernachten dann da und gehen wandern am nächsten Tag.“

Die Veranstaltungen:

Freitag, 23. Juni: Festivalbeginn mit Musikschulkonzert der Musikschule Pielachtal, Beginn: 18 Uhr. Eintritt frei

Sonntag, 25. Juni: Kabarettabend Benedikt Mitmannsgruber, Beginn: 19 Uhr.

Freitag, 30. Juni: Start des Kirchberger Ferienspiels, Beginn: 14 Uhr. Eintritt frei.

Samstag, 1. Juli: Konzert 5/8erl in Ehr’n mit Support: Tom Gomez Duo, Beginn: 18 Uhr.

Sonntag, 2. Juli: Konzert „Hartriegl & Pielachtaler Schoppenfetzer“, Beginn: 19 Uhr. Eintritt frei.

Freitag, 7. Juli: Volksmusiktag mit Tom & Basti, Support: Tristan Pils, Beginn: 18 Uhr.

Samstag, 8. Juli: Konzert „Alle Achtung“ mit Support: KessKess, Beginn: 18 Uhr.

Sonntag, 9. Juli: Lesung Brigitte Karner & Edgar Unterkirchner, Beginn: 19 Uhr.

