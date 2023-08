Im Spital ausgerastet: Mariazellerbahn-Vandale scheint gefasst

Der Vandalenakt an der Mariazellerbahn könnte kurz vor der Klärung stehen: Ein 61-jähriger aus dem Pielachtal meldete der Polizei, dass sein 32-jähriger Sohn am Montag (31. Juli) versucht haben soll, das gemeinsame Einfamilienhaus in Brand zu stecken, indem er zuvor die Rauchmelder des Hauses deaktiviert und anschließend probiert hatte, den Vorhang des Wohnzimmers in Brand zu setzen. Außerdem vermutete der Vater, dass sein Sohn in Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen an der Mariazellerbahn stehen könnte, da er in der Nacht von Freitag auf Samstag (28. auf 29. Juli) das Haus mit einem Winkelschleifer verlassen habe.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit Polizeidiensthundestreifen und dem Hubschrauber der Flugpolizei verliefen vorerst ergebnislos, wir hatten berichtet:

Ermittlungen laufen Große Aufregung um Hubschrauber-Fahndung in Hofstetten

Einige Stunden später wurden am Dienstag gegen 0.30 Uhr Bedienstete der Polizeiinspektion Linzer Straße in St. Pölten in das Universitätsklinikum St. Pölten beordert. Ein Mann soll im Gebäude randalieren und mehrere Sachbeschädigungen begangen haben, indem er einige Scheiben der Zimmertüren zum Zerbersten gebracht haben soll.

Beim Eintreffen konnten die Bediensteten eine stark blutende Wunde am Oberschenkel des randalierenden und äußerst aggressiven Mannes wahrnehmen. Nachdem sich der Mann nicht beruhigen ließ, er die Polzisten immer wieder beschimpfte und bedrohte, wurde dieser, nachdem er auf einen Polizeibeamten eingeschlagen hat, vorläufig festgenommen. Der Polizeibeamte wurde bei dem Vorfall verletzt und musste seinen Dienst abbrechen. Bei der Identitätsfestellung stellte sich heraus, dass es sich beim Festgenommenen um den gesuchten 32-Jährigen handelte.

Er musste noch in der Nacht aufgrund der schweren Schnittverletzung am Oberschenkel, die er sich vermutlich beim Eintreten der Türfenster zuzog, operiert werden. Der Mann befindet sich in der Justizanstalt St. Pölten.

Die NÖN berichte über die Vandalenakte an der Mariazellerbahn: Ein vorerst unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von 25. Juni bis 27. Juni zwei Rückhalteeinrichtungen der Hochspannungsmasten der Mariazellerbahn in Hofstetten-Grünau.

Der vermutlich selbe unbekannte Täter beschädigte am 29. Juli , gegen 5 Uhr, abermals eine Rückhalteeinrichtung eines Hochspannungsmastes und ein Gegengewicht einer Hochspannungsleitung, indem er vermutlich mit einem Winkelschleifer Stahlseile durchtrennte:

Brennender Müll und mehr Vandalismus in Hofstetten-Grünau: Gemeinde erstattete Anzeige

Infolge verfing sich gegen 5.50 Uhr ein ankommender Triebwagen an der herabhängenden Hochspannungsleitung und riss diese zu Boden. Obwohl sich in unmittelbarer Nähe eine Eisenbahnkreuzung als auch ein Rad- und Fußweg befinden, ist kein Verkehrsteilnehmer durch die 7.000 Volt führende Leitung verletzt worden.

Dem Bahnbetreiber entstand durch die Straftaten ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.