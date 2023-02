Ruhe für das Wild: Verhaltens-Tipps aus dem Pielachtal

Der Mensch möchte die Natur sportlich nutzen, auch im Winter. Das Wild benötigt jedoch in der kalten Jahreszeit besonders viel Ruhe. Für die Hegeringleiter Günter Grubner, zuständig für das mittlere Pielachtal, und Herbert Gansch, zuständig für das obere Pielachtal, ist jedoch die verantwortungsvolle, sportliche Betätigung in der Natur kein Widerspruch.

„Im Winter fährt das Wild seinen Kreislauf herunter. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, der Magen verkleinert sich, das Herz schlägt langsamer“, erklärt Gansch. Wird das Wild dann erschreckt, muss es viel Energie dafür aufwenden, zu fliehen. Der Herzschlag verschnellert sich, das Tier kann sogar einen Schock erleiden.

Deswegen appelliert Gansch, auf den markierten Wegen, Pisten und Loipen zu bleiben. Vor allem die Fütterungsbereiche sollte man meiden. „Diese Bereiche sind ohnehin durch Hinweistafeln markiert. Leider werden diese immer wieder ignoriert“, so Gansch. Hunde sollten beim Spaziergang durch den Wald stets angeleint sein – nicht nur im Winter. Denn wie Gansch erklärt, sind auch kleine Hunde durch den natürlichen Jagdinstinkt dazu verleitet, das Wild zu verfolgen und dadurch zu erschrecken.

Dem Wild Ruhezeiten geben

Auch der Zeitpunkt des Waldbesuchs hat Auswirkungen auf dessen tierischen Bewohner. Grubner und Gansch appellieren, sich nur bei Tageslicht im Wald aufzuhalten. Denn während der Dämmerungszeit braucht das Wild Ruhe, um in Sicherheit äsen zu können. „Wenn das Wild zu dieser Zeit erschreckt wird, wird es zur Nahrungsaufnahme immer später in die Nacht gedrängt. Das ist ein besonders großer Nachteil, wenn die Schneelage hoch ist“, so Grubner. Vor allem auf Fackelwanderungen oder nächtliche Ausflüge mit Stirnlampen sollte man verzichten. Sonst nehme man laut Grubner dem Wild eine wichtige Ruhephase.

Jedoch betonen beide Hegeringleiter, dass es nicht problematisch ist, den Wald tagsüber zu nutzen. Auch, wenn Kinder beim Spielen etwas lauter sind, ist das für Wild und Jäger in Ordnung – solange sie nicht zu tief in den Wald eindringen, und ihn bei Dämmerungseinbruch verlassen.

Mit Unterstützung durch den Winter

In den Schonzeiten, welche je nach Wildart variieren, dürfen die geschonten Tiere nicht gejagt werden. Im Winter werden die Tiere, je nach Bedarf, auch gefüttert. Besonders wichtig ist dies, laut Grubner, bei hoher Schneelage und starker Kälte. Verfüttert werden etwa Heu, Rüben, Maissilage oder auch spezielle Futtermischungen. Laut den Hegeringleitern war der heurige Winter eher mild.

Im Pielachtal gibt es neben Reh- und Rotwild auch Gamswild, Muffelwild – also Schafe – sowie Raubwild, wie zum Beispiel Füchse. Vereinzelt gibt es auch Schwarzwild und Hasen.

