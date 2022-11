Eine Pielachtalerin auf den Spuren der Bienenzucht anno dazumal

Normal widmet sich Christa Biedermann der Malerei, Grafik, Fotografie und Filmperformance. Heuer hat sich die vielseitige Künstlerin zusätzlich mit der Bienenzucht ihres Urgroßvaters Anton Rath befasst.

Im Rahmen der Tage des offenen Ateliers setzte die Künstlerin in ihrem Domizil in der Rath-Villa in Sois einen Schwerpunkt zum Thema „Bienen einst. Und jetzt?“. „Ich habe eine Filmperformance über Bienen gezeigt. Und Original-Dokumente, Fotos und Urkunden meines Urgroßvaters ausgestellt“, beschreibt sie.

„Mein Urgroßvater kam mit seinem Honig in ganz Europa herum und heimste dabei jede Menge Preise und kunstvoll verzierte Auszeichnungen ein.“

Anton Rath widmete sich um die Jahrhundertwende als Privatier voller Leidenschaft der Bienenzucht. Sein Augenmerk war, den Honig möglichst rein herzustellen. Im Zuge der Wanderversammlungen der deutschen, österreichischen und ungarischen Bienenwirte reiste er damals in Städte wie Wien, Salzburg oder Breslau.

„Mein Urgroßvater kam mit seinem Honig in ganz Europa herum und heimste dabei jede Menge Preise und kunstvoll verzierte Auszeichnungen ein“, erzählt Biedermann. So wurde er für seinen Honig am 15. August 1900 mit der Silbernen Staatsmedaille und der Goldmedaille der Stadt Klagenfurt ausgezeichnet.

Rund 1.500 Bienenwirte aus ganz Europa nahmen an dem Treffen teil. Seine Leistungen wurden auch 1903 bei der Internationalen Bienenzuchtausstellung in Wien mit einer Urkunde von Erzherzogin Maria Josepha gewürdigt.

Die Wertschätzung der Bienen war im 19. Jahrhundert sehr stark in der Öffentlichkeit präsent. „Dem großen Fotonachlass zu schließen, gab es damals Bienenhausmessen, Preisrichterkollegien und für die Auszeichnungen der Produkte eine große Presseresonanz“, schließt Biedermann aus ihren Funden.

