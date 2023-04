Ein Leben voll Leidenschaft für die Bienen

Wenn er an warmen Frühlingstagen zu seinen Bienen geht und ihm der süße Geruch von Honig, Blütenpollen und Bienenwachs in die Nase steigt, ist Franz Aigelsreiter am glücklichsten. „Das ist ein richtiger Frühlingsduft. Da weiß man, das neue Jahr ist hier“, sagt der 71-Jährige. Schon mit zwölf Jahren begann er mit der Imkerei, sein Vater und Großvater hatten auch schon ein Bienenvolk.

Sein Nachbar, Jakob Antoni, war Obmann des Frankenfelser Imkervereins und zeigte ihm die Grundlagen des Handwerks. Aigelsreiter trat ebenfalls dem Verein bei, und folgte Antoni später als Obmann nach. Nun, nach knapp 60 Jahren als Imker, 55 Jahren als Mitglied des Imkervereins und 36 Jahren als Obmann gab er das Amt an Franz Pfeffer weiter.

Honigleberkäse und ein Schaubienenstock

24 Bienenvölker hat Aigelsreiter aktuell. In der Hochsaison, im Mai und Juni, hat jedes dieser Völker um die 40.000 bis 50.000 Tiere. Diese können pro Jahr maximal 40 bis 50 Kilogramm Honig produzieren – allerdings nur für Wanderimker. Aigelsreiter ist Standimker, seine Völker bleiben immer am selben Ort. So produzieren seine Völker im Jahr circa 15 bis 20 Kilogramm, 25 Kilo pro Volk seien Spitzenleistungen. Wie oft er schon gestochen wurde? „Sicher hunderte, wenn nicht sogar tausende Male“, erzählt der Imker und lacht. Doch das gehöre dazu, man müsse sich eben daran gewöhnen.

Ein Highlight für den Alt-Obmann war das Honigfest im Jahr 2019, anlässlich des 80-jährigen Jubiläums des Vereins. Allerlei Delikatessen tischten die Imkerinnen und Imker auf, von Honigbier bis Leberkäse mit Honigkruste. Auch auf die Errichtung des Bienenlehrpfades ist Aigelsreiter stolz. Mit Schautafeln und einem Schaubienenstock können Interessierte bei einem Spaziergang so einiges über das Leben der summenden Tierchen lernen. Der Pfad liegt direkt gegenüber des Bahnhofs Frankenfels.

Große Herausforderungen für Bienen und Imker

Als Franz Aigelsreiter mit der Imkerei begann, war noch vieles anders. Der größte Unterschied: Die Varroamilbe, mit dem wissenschaftlichen Namen Varroa destructor, hatte sich noch nicht in Österreich ausgebreitet. Auch die Umweltverschmutzung ist ein Problem für Bienen und Imker. Die Imkerei sei deswegen heutzutage viel arbeitsintensiver als früher. „Es ist ein ewiger Kampf“, sagt Aigelsreiter.

Franz Aigelsreiter beim Überprüfen des Flugloches. Foto: privat

Der Alt-Obmann arbeitet rein biologisch und ohne Medikamente. Eine Möglichkeit zur Bekämpfung der Varroamilbe ist die Entnahme der Brut, denn dort breitet sich die Milbe aus. Wenn man im Sommer die Brut entnimmt, entfernt man auch die Parasiten. Die Königin sperrt Aigelsreiter in einen Käfig, damit sie keine Brut mehr legen kann. Hängt man dann noch eine Fangwabe in den Bienenstock, zieht diese die verbliebenen Milben an wie ein Magnet. Die Fangwaben entfernt man später ebenfalls.

Diese Vorgehensweise ist für Aigelsreiter machbar. Doch für Berufsimker, mit hundert oder noch mehr Völkern, nicht mehr realistisch. Aber der Alt-Obmann ist stolz auf die Qualität seiner Bio-Produkte. Im Laufe der Jahre hätte Aigelsreiter bereits einige ganze Völker an die Milben verloren. Als sich die Parasiten in den 70ern und 80ern in Österreich verbreiteten, sei niemand darauf vorbereitet gewesen. „Es ist eine Seuche. Die Varroamilbe war ganz plötzlich überall, wie die Corona-Pandemie bei den Menschen“, sagt der Imker.

Immer wieder lädt Franz Aigelsreiter Schulklassen ein und gibt ihnen Einblicke in die Imkerei. Foto: privat

Leidenschaft für das „Süße Gold“

Während manche Imker auf Sortenreinheit setzen, ist für Aigelsreiter eine natürliche Mischung aus Blüten- und Waldhonig das beste: „In meinem Honig ist das, was man bei uns draußen in der Natur findet.“ Honig aus der eigenen Region könne so auch Allergikern helfen. Denn die im Honig enthaltenen Blütenpollen würden zu einer Desensibilisierung des Immunsystems beitragen.

Der Imkerei und dem Imkerverein Frankenfels möchte Aigelsreiter auf jeden Fall treu bleiben. Denn seine Leidenschaft für Bienen und die Imkerei ist lebenslang.

