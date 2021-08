Ohne Anmeldung konnte man sich an zwei Tagen in Rabenstein impfen lassen. Der ASBÖ Rabenstein organisierte die Pop-up-Impfaktion, bei der 138 Impfwillige die Gelegenheit am Schopf packten. "Ziel war es, die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung nochmals zu erhöhen“, erklärt Impfkoordinator Andreas Mitterer. Verwendet wurde mit der Impfstoff von Biontec/Pfizer. Die Rabensteiner Ärztin Magdalena Prandstätter stand für sämtliche Anfragen rund um die Impfung zur Verfügung.

Die nächste Gelegenheit für die Impfung ohne Anmeldung gibt es am 18. September von 8 bis 14 Uhr.