Aufs Land zieht es viele in Zeiten der Corona-Ausgangsbeschränkungen, das spürt man auch im Pielachtal.

Etwa 600 Zweitwohnsitzer verzeichnet Hofstetten-Grünau. Viele von ihnen verbringen die Coronazeit nun in ihrem Quartier im Pielachtal. „Es wohnen aktuell etwa 100 Personen permanent in der Gemeinde, die ansonsten nur im Sommer für einige Wochen gekommen wären“, sagt Bürgermeister Arthur Rasch. „Die Zahl der Nebenwohnsitzer in Rabenstein ist seit dem Bekanntwerden der Corona-Pandemie angestiegen“, stellt auch Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann fest. Es wurden zwar keine neuen Gründe gekauft, aber Leute haben sich, meistens bei Verwandten, dazu gemeldet. Man merke, dass die Menschen diese Ausnahmezeit „lieber am Land als in städtischen Ballungszentren verbringen“. Die Ertragsanteile der Gemeinde werden zwar nur über Hauptwohnsitzer abgerechnet, aber Wittmann freut der Gemeindezuwachs.

„Vielleicht melden ja diese Zweitwohnsitzer bald auch ihren Hauptwohnsitz bei uns an"

Derzeit haben in Rabenstein 2.529 Personen ihren Hauptwohnsitz und 451 Personen ihren Nebenwohnsitz. Seit 1. März sind 29 Personen (Haupt- und Nebenwohnsitzer) hinzugezogen. Ebenfalls einen Anstieg an Nebenwohnsitzern merkt Loichs Ortschef Anton Grubner.

Leicht angestiegen sind die Zweitwohnsitz-Anmeldungen auch in Kirchberg. Ebenso verzeichnete man in Ober-Grafendorf insgesamt zehn Personen, die mit Ausbruch der Krise einen Nebenwohnsitz meldeten.