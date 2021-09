Ober-Grafendorf muss ins Radio. Das war für Thomas Baumgartner klar, als er bei der Arbeit den Radiosender 88,6 hörte. Also schnell die Bewerbung abgeschickt und siehe da: Mario Batka kam mit seinem „Örterbuch“ nach Ober-Grafendorf. Gemeinsam mit Baumgartner schaute sich Batka an, was die Marktgemeinde zu bieten hat.

Thomas Baumgartner war mit 88,6-Moderator Mario Batka in Ober-Grafendorf unterwegs. Eine Station war auch die Kirche. privat

„Es war schon sehr ungewohnt, die Aufnahmen fürs Radio zu machen“, sagt Baumgartner, der anfangs etwas aufgeregt war, dann habe sich das aber gelegt. „Ober-Grafendorf ist eine wunderschöne Ortschaft und die Landschaft ist sehr vielfältig“, schwärmt Baumgartner.

Und auch „der Batka“ zeigte sich begeistert von den Sonnenblumen und den bunten Gladiolen, die ihn auf der Fahrt nach Ober-Grafendorf begleiteten.

Auf dem Programm stand unter anderem der Nachbarschaftscheck. Baumgartner und Batka läuteten bei einer Wohnhausanlage an. Und die Bewohner bestanden: Raffi und Nicole - durch ihre vielen Tattoos „ein Gesamtkunstwerk“ wie Batka sagt – luden zum Kaffee ein. Begeistert zeigte sich Batka von der Hundezone am Ebersdorfer See. Auch ein Besuch am Hauptplatz und in der Kirche durfte nicht fehlen.

Zu hören ist das „Örterbuch“ heute, Mittwoch, ab 7 Uhr auf „88.6“: www.radio886.at