In Kirchberg schepperte es mit 2,8 Promille

Der junge Kirchberger wollte zum Feierabend eigentlich nur ein, zwei Bier mit einem Arbeitskollegen trinken. Danach, am Heimweg, soll er jedoch beim örtlichen Würstelstand hängen geblieben sein. Dort wurden es doch mehr Bier, als erwartet. Zehn bis 15 Flaschen soll er getrunken haben. "Es waren so viele, deswegen kann ich mich an nichts mehr erinnern", so der 30-Jährige.

Normalerweise lässt er sich abholen, wenn er nicht mehr fahrtüchtig ist, meint der Angeklagte. Warum er das an diesem Abend nicht getan hat, weiß er selbst nicht. An viel erinnern kann er sich nach eigenen Angaben nicht mehr, an die Autofahrt und den Unfall schon gar nicht. "Ich bin dann einfach im Krankenhaus aufgewacht", meint er.

An mehr erinnern kann sich der zweite Beteilige. Der 33-Jährige war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als der Angeklagte wortwörtlich auf ihn traf. Der Kirchberger kann sich noch daran erinnern, dass ihm ein Auto mit Fernlicht auf ihn zukam. Er soll versucht haben, den Fahrer mit Lichthupe zum Abblenden aufzufordern und bemerkte da, dass etwas nicht stimmt. Und dann schepperte es auch schon, so der Zeuge.

Hilfe bei der Prävention

Der junge Mann erlitt einen gebrochenen Lendenwirbel, Schürfwunden im Bauchbereich und Prellungen am ganzen Körper. Sein Rücken ist immer noch nicht verheilt. Und auch der Angeklagte erlitt Verletzungen.

Der 30-jährige Angeklagte bekannte sich schuldig und entschuldigte sich auch bei seinem Opfer. Noch bevor ihn der Richter darauf hinweisen konnte, gab er auch an, dass er seit dem Unfall keinen Alkohol mehr konsumiert und auch nichts mehr trinken will. Das Urteil für ihn lautet vier Monate bedingte Haft, eine Geldstrafe von 2.700 Euro und zu zahlende Gerichtskosten über 300 Euro. Außerdem erhielt er vom Richter eine Weisung zur Teilnahme am Projekt "Close to".

"Close to" ist ein Projekt, dass junge Täter, bis 30 Jahre, in der Präventationsarbeit in Fahrschulen einsetzt. Damit sollen Fahranfänger durch gleichaltrige Personen aus erster Hand erfahren, warum man sich nur fahrtüchtig hinters Steuer begeben sollte. Auch soll es den Tätern helfen, die eigene Tat zu überdenken, zu verarbeiten und das eigene Handeln zu reflektieren.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

