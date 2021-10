Coronazahlen steigen – Frankenfels und Loich schließen Amtsstuben

60 Fälle in Kirchberg, 20 Fälle in Frankenfels und 14 Fälle in Loich - die Zahl der Corona-Infizierten im Pielachtal steigt derzeit stark an. Einige Gemeinden reagieren bereits mit Maßnahmen. In Frankenfels sind derzeit das Gemeindeamt und der Bauhof geschlossen. „Der Betrieb läuft aber weiter. Aufgrund der steigenden Zahlen ist der Parteienverkehr bis auf weiteres nur gegen Voranmeldung möglich“, sagt der Frankenfelser Amtsleiter Arthur Vorderbrunner.

Auch in Loich kündigt Ortschef Anton Grubner an: „Wir werden mit Mittwoch auch das Gemeindeamt schließen und den Parteienverkehr auf Voranmeldung umstellen“, kündigt Ortschef Anton Grubner an.

Abwartend gibt sich Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann. „Morgen ist Feiertag. Am Mittwoch werden wir entscheiden, ob weitere Maßnahmen für unseren Gemeindebetrieb zu treffen sind“, informiert Wittmann. Am Montag waren es 23 Fälle.

Wie es in Kirchberg weitergehen wird, das aktuelle die höchste Zahl an Infizierten aufweist ist noch nicht klar. Am Freitag sagte Bürgermeister Franz Singer auf NÖN-Anfrage wegen eine Veranstaltungsabsage: "Wir haben aktuelle noch keine Richtlinien ausgegeben. Der Veranstalter hat das selbst entschieden. Wir müssen jetzt schon wie sich die Sache weiterentwickelt.