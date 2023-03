„Hunde einfach ignorieren“

Freilaufende Hunde, die Kinder verbellen, und sogar ein Beißvorfall gegenüber dem Bürgermeister – zu solchen Vorfällen kam es in letzter Zeit in Weinburg. Daher organisierte SPÖ-Gemeinderat Oliver Böcksteiner für den kommenden Samstag, 18. März, eine kostenlose Info-Veranstaltung zum Thema Hundebegegnungen. „Wir möchten Interessierten Basics mitgeben, wie man sich in solchen Situationen verhalten kann“, erklärt der Hundeliebhaber.

Als Expertin ist die Tiertrainerin Heidelinde Wanas eingeladen. Bei Hundebegegnungen an der Leine empfiehlt sie, sich niemals frontal zu nähern, sondern einen Bogen zu ziehen oder der Situation ganz aus dem Weg zu gehen. Passanten ohne Hund rät sie, mit einer aufrechten Haltung, selbstbewussten, zügigen Schritten und ohne Blickkontakt an Hunden vorbeizugehen. „Hunde nicht anschauen oder ansprechen, einfach ignorieren“, fasst sie zusammen.

Hauptthema ihres Vortrags wird die Körpersprache von Hunden sein, um deren Stimmung einschätzen zu können. Es sei zum Beispiel ein Mythos, dass „Schweif wedeln“ Freundlichkeit signalisiert. „Es kann ein nervöser oder ein aggressiver Hund die Rute bewegen“, erklärt sie. Daher müsse man die gesamte Körperhaltung betrachten. Darüber hinaus will sie die gesetzliche Lage und das Thema „Kind und Hund“ ansprechen. Die Veranstaltung im Kultursaal beginnt um 17 Uhr und dauert etwa eine Stunde.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.