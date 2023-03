Kirchbergs Bürgermeister: „Wasser hat oberste Priorität“

Beim Info-Abend der Gemeinde war auch die Notsituation bei der Ortswasserleitung ein Thema. Bürgermeister Franz Singer dankte der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Außen- und Innendienst der Gemeinde für ihren Einsatz und der Bevölkerung für das Verständnis. Beim Trinkwasser ist laut Bürgermeister derzeit alles in Ordnung. Aufgrund der Vorkommnisse hat die Gemeinde Kirchberg festgelegt, dass im heurigen Jahr keine Erhöhung der Wassergebühr vorgenommen wird.

Die Ursache für die kurzzeitig erhöhte Keimbelastung im Trinkwasser konnte nicht eindeutig eruiert werden. „Wir suchen laufend das dreißig Kilometer lange Leitungsnetz nach Rohrbrüchen ab und aufgefundene Schäden werden umgehend behoben“, versicherte Bürgermeister Franz Singer (ÖVP). Die Gemeinde lege zudem besonderes Augenmerk darauf, dass Hauswasser-Leitungen nicht mit dem öffentlichen Netz verbunden sind.

Sanierungsmaßnahmen sind in Kürze beim 1.000 Kubikmeter Wasser fassenden Hochbehälter am Schloßkogl geplant. Darüber hinaus investiert die Gemeinde in die Erstellung eines digitalen Leitungskatasters für das gesamte Rohrnetz und den Ankauf eines GPS-Gerätes.

Neue Quelle im Soistal

Sorge bereitet dem Bürgermeister, dass der Wasserstand beim Brunnen im Freizeitzentrum in den letzten zwanzig Jahren um zwei Meter gefallen ist. Eine positive Nachricht sei dagegen, dass in absehbarer Zeit im Soistal eine neue Wasserquelle erschlossen werden soll. Die Verhandlungen mit dem Grundbesitzer stehen kurz vor dem Abschluss.

Feuerwehrkommandant Josef Flieger merkte erneut an, dass die Löschwasserversorgung für das Betriebsgebiet Kirchberg-Nord nicht gesichert sei. Singer entgegnete, dass das bestehende Leitungsnetz dort in erster Linie auf die Trinkwasser-Versorgung ausgerichtet sei und betonte: „Es wird aber versucht, das Leitungsnetz dort zu verstärken. Zusätzlich soll in diesem Bereich eine Entnahmestelle für Löschwasserzwecke aus der Pielach geschaffen werden.“

Abschließend meinte der Bürgermeister, dass das Thema Wasser für die Gemeinde oberste Priorität habe. Ein eigener Ausschuss mit Fachleuten und Gemeindevertretern befasst sich intensiv damit. Bis zum Juni des heurigen Jahres sollen entsprechende Verbesserungsvorschläge vorliegen.

