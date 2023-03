Vom Kirchberger Häuserbuch bis zur Fitnesszeile

Umfassende Informationen über Projekte im Zuge des Dorferneuerungsprogramms „Gemeinde21“ und die Teilnahme am Pilotprojekt „LENIE“ gab es beim Infoabend in der Kirchberghalle. Über die Wasserversorgung, die ebenfalls Thema war, berichten wir kommende Woche in der NÖN.

Gemeinsam mit der Prozessbegleiterin Marisa Fedrizzi von der NÖ.Regional präsentierte Bürgermeister Franz Singer die Zwischenbilanz zu den im Jahr 2021 erstellten Visionen: Verwirklicht wurden die Freiluftklasse im Schulhof in Kooperation mit der Landjugend, die Marketinglinie „Herz im Dirndltal“, der Kinder-Gemeinderat, die bessere Ausstattung von Spielplätzen und die Ortskernmöblierung im Dirndltal-Look. In absehbarer Zeit soll das Geburtenherz am Kirchenberg, die Bühne im Schlosspark und das Häuserbuch fertiggestellt werden.

Vorbildgemeinde dank Elektronischem Akt

Amtsleiter-Stellvertreter Bernhard Zöchbauer berichtete, dass im Zuge der Digitalisierungs-Offensive die Zeiterfassung im Gemeindedienst, die digitale Amtstafel, das Schließ-System bei Gemeindegebäuden und der Elektronische Akt im Gemeindeamt umgesetzt wurde. Kirchberg werde hier vom Bundesministerium sogar als Vorbildgemeinde eingestuft.

In Planung befindet sich derzeit die Neugestaltung des Parkplatz Freizeitzentrum, die Vergrößerung des Spielplatzes beim Schloss und die Bebauung der Attems-Gründe. Offen ist die Umsetzung der Fitnessmeile am Radweg, des Spielplatzes in Schwerbach, des Getränkebrunnens am Pichlberg und die künstlerische Gestaltung der Hochwasserschutzwände. Fallen gelassen wurden die Digitalisierung der Abfallkörbe und die Handy-Ladestationen bei Ortsbänken.

Kirchberg ist LENIE-Pilotgemeinde

Die App „LENIE“ ist eine virtuelle Plattform zum Organisieren von Aktivitäten in den Dörfern und Gemeinden in Niederösterreich. Kirchberg gehört ab sofort zu den Pilotgemeinden; gemeinsam mit Hirschbach, Herrenbaumgarten, Maria Enzersdorf und Waidhofen an der Ybbs. Bis zum Sommer wird in diesen Gemeinden der Prototyp der App getestet und weiterentwickelt. Die Gemeinde lädt alle Bürger zur regen Teilnahme ein. Weitere Informationen unter https://land-noe.at/lenie.

