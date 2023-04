Bundesheer übt in Ober-Grafendorf am Donnerstagabend

Am Donnerstag, 27. April, hat das Bundesheer eine Übung in den Abendstunden angekündigt. Bis ungefähr 23 Uhr kann es laut werden, unter anderem wegen tieffliegender Hubschrauber. Wer so einen sieht, muss sich also auch keine Sorgen machen.

Ungefähr 50 Soldatinnen und Soldaten sind mit 15 Fahrzeugen im Einsatz, informiert das Bundesheer. Außerdem verweist es darauf: Sollte Munition gefunden werden, ist das der Polizei zu melden. Das Sammeln ist gefährlich.

