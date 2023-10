Frankenfels rüstet sich für Glasfaser-Ausbau

Noch im November sollen die ersten Ausbauarbeiten für den Glasfaserausbau losgehen. Dies wurde in einem Gespräch zwischen Vertretern der Marktgemeinde Frankenfels, EVN, Strabag und Kabel Plus festgelegt.

Je nach Wetterlage gehen die Arbeiten also sehr bald los, zuerst bei den „Friedenwohnhäusern“ und im Nahbereich des Kindergartens, samt der Stockschützensiedlung. Noch im Jahr 2023 ist der Baubeginn in der Oberen- und Unteren Siedlungsstraße, sowie in der Siedlungsstraße „Swatek-Berg“ geplant. Die Liegenschaftsinhaber in diesem Streckenabschnitt werden in den nächsten Wochen von Mitarbeitern der Firma Kabel Plus aufgesucht.

Im Jahr 2024 sollen die vorgenannten Abschnitte fertiggestellt und außerdem der Bereich „Hofstadtsiedung“ und der Marktbereich Richtung Grassermühle bis zur Schule an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Teilweise ist auch eine Erneuerung bzw. Verstärkung des EVN Stromnetzes geplant.