Ab Herbst 2020 rollen in der Felix-Iribauer-Straße die Bagger für ein neues Wohnbauprojekt an. Es ist aber nicht ein herkömmliches Bauprojekt, sondern die E & M Holding, die sich aus der Firma Elk Bau GmbH und der Mitras Immobilienholding zusammensetzt, errichtet dort stufenweise 168 Wohnungen mit Fertigteilen. Somit sollen die ersten Wohnungen innerhalb von zwölf Monaten bezugsfertig sein.

„Die traditionelle Nassbauweise ist im Kern seit Jahrhunderten unverändert und stößt mit den heutigen Anforderungen an leistbares und ökologisch nachhaltiges Wohnen immer mehr an ihre Grenzen. Deshalb wollten wir schon seit langem die Vorteile der Holzrahmenbauweise auch in den großvolumigen Wohnbau übertragen“, berichtet Geschäftsführer der Elk Bau GmbH Stefan Anderl über die Idee, Wohnungen in Fertigteilbauweise zu bauen.

„Deshalb wollten wir schon seit langem die Vorteile der Holzrahmenbauweise auch in den großvolumigen Wohnbau übertragen.“ Stefan Anderl, Elk Bau GmbH

Die Wohnungen werden mit zwei bis vier Zimmern angeboten und alle Wohnungen sollen mit einem Parkettboden, großzügigen Fensterflächen, Rollläden sowie entweder mit Eigengarten, Loggia, Balkon oder Terrasse ausgestattet sein.

Stefan Anderl erklärt die Standortentscheidung so: „Ober-Grafendorf ist eine ideal gelegene, sehr lebenswerte Gemeinde nahe der niederösterreichischen Landeshauptstadt, die sich durch eine ausgezeichnete Infrastruktur im Ort, hervorragende Verkehrsanbindung und schöne Grünanlagen auszeichnet.“ Außerdem habe man mit Bürgermeister Rainer Handlfinger und den Gemeindevertretern kompetente Ansprechpartner gefunden, die klare Vorstellungen zur Ortsentwicklung und Raumplanung haben und daher viele positive Anregungen zum Projekt einbringen konnten.

Mit der Projektplanung und den Vorbereitungen begann die Elk Bau GmbH bereits Ende 2019. Ende 2020 folgen die Fundamentarbeiten, im Frühling 2021 werden die produzierten Bauteile montiert und über den Sommer sollen die Arbeiten für den Innenausbau über die Bühne gehen und schlussendlich sollen die ersten 42 Wohnungen im Herbst bezugsfertig sein.

„Die langjährige Erfahrung der Holzrahmenbauweise und die Stärke der intelligenten Planung ermöglichen so eine schnelle Bauweise“, teilt Stefan Anderl über den Vergleich der Bauweise von anderen Anbietern mit.

Hannes Reifschneider von der Immobilienholding meint zum Wohnpark in Ebersdorf: „Wir sind auf der Suche, wo wir stadtnah günstigen Wohnraum schaffen können und haben mit der Marktgemeinde Ober-Grafendorf den idealen Standort gefunden. Mit Elk Bau haben wir einen guten Partner gefunden, der uns in Sachen Bauträgerei gut abdeckt. Außerdem hat uns die schnelle Entwicklung und die ökologische Bauweise überzeugt.“ Weiters möchte man mit dem Wohnpark besonders jungen Leuten leistbaren Wohnraum ermöglichen. Dazu äußert Reifschneider: „Junge Menschen brauchen eine Perspektive und mit Wohnraum zu einem moderaten Preis und in kurzer Zeit sind wir gut aufgestellt.“