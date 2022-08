Ausflug in die unendlichen Weiten: Vortrag in Rabenstein

Werbung

Ein Vortrag über die „Internationale Raumstation ISS“ findet am Donnerstag ,25. August, um 19 Uhr im Wildkräuterhotel Steinschalerhof in Warth statt.

Der ehemalige „Columbus Flight Director“ Albert Schencking berichtet über die bislang größte und langlebigste Raumstation im Weltall. Seit Beginn ihres Aufbaues im Jahr 1998 wird die ISS-Station in internationaler Kooperation von fünf Raumfahrtagenturen betrieben. Dabei ist auch das europäische Forschungsmodul Columbus auf der ISS-Station im Einsatz.

Albert Schenking war langjährig im „German Space Operations Center“ in Oberpfaffenhofen in Deutschland, einem von mehreren weltweiten Raumfahrtkontrollzentren, tätig. Er berichtet: „Wenn Astronauten auf der Raumstation oder im All experimentieren, haben sie am Boden eine Crew hinter sich. Diese überwacht alle Systeme, kennt die Pläne und verfolgt akribisch alle Abläufe.“

Infos über Alltag auf Raumstation

Im Team mit zehn weiteren Flugdirektoren war Schencking für die Abläufe und die Arbeitspläne der Astronauten zuständig. „Die Position muss rund um die Uhr besetzt sein“, sagt der Elektrotechniker. „Wir müssen alles genau im Blick haben, es geht hier viel um Kommunikation“, erklärt Schencking, der dadurch immer wieder in Kontakt mit dem Houston-Flugdirektor gekommen ist.

Man erfährt bei dem Vortrag, wie der Tagesablauf der Crew aussieht, wie die Kommunikation mit der Erde abläuft, was schon an Forschungsergebnissen erreicht wurde und welche Abläufe noch beabsichtigt sind. Anmeldung über den Steinschalerhof.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.