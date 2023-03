Auf Erkundungstour im Dirndlgarten

Pünktlich zur Dirndlblüte besuchten interessierte Pflanzenproduzenten, Anbauer und Berater aus der italienischen Region Emilia-Romagna den Dirndlschaugarten von Familie Gatterer in Ober-Grafendorf. Der Besuch fand im Rahmen eines EU-Programmes zur Entwicklung des ländlichen Raums statt und war Teil einer mehrtägigen Studienreise nach Österreich. Dabei sammelten die italienischen Gäste Erfahrungen mit dem Ansatz der integrierten genetischen Verbesserung von Obstgehölzen zur Entwicklung ökologisch nachhaltiger Sorten.

„Der Dirndlschaugarten von Familie Gatterer ermöglicht es in anschaulicher Weise, die Bedeutung des Dirndlanbaus für die Region vorzustellen und den einzigartigen Geschmack der Dirndl in Form von vielfältigen, am Hof hergestellten Produkten kennenzulernen“, erklärt Margit Laimer von der Universität für Bodenkultur Wien, die den Schaugarten gemeinsam mit Eduviges Fernandez Borroto vorgeschlagen hat und betreut. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren interessante Fakten zur Bepflanzung, Blüte, Ernte und zum Garten selbst.

Für viele war die Dirndl eine völlige Neuheit. Nur wenige kannten die Frucht aus ihrer eigenen Landwirtschaft. Die Gäste aus dem Süden waren positiv beeindruckt und haben interessante Parallelen zur Olivenernte gezogen. Auch die angebotenen Dirndlprodukte konnten durch ihre Neuheit punkten.

„Ein Gegenbesuch im nächsten Jahr wird zeigen, welche positiven Impulse die Produzenten, Anbauer und Berater umgesetzt haben“, meint die Pflanzenbiotechnologin.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.