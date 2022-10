Das Pielachtal bekam Besuch aus Armenien

Um die regionale Entwicklung im Dirndltal kennenzulernen, besuchte eine Delegation aus Armenien einen Tag lang das Pielachtal. Die Gäste informierten sich über das ländliche Entwicklungsprogramm „LEADER im Mostviertel“.

„Die Delegation bestand vorwiegend aus landwirtschaftlichen Vertretern. Daher haben wir den Schwerpunkt auf solche Projekte gelegt“, berichtet Anton Gonaus, Obmann der Leaderregion Mostviertel-Mitte.

Zu Beginn besuchten die Gäste aus Armenien die Dirndltal-Speis in Ober-Grafendorf und lernten den mit modernster Technik ausgestatteten Selbstbedienungsladen kennen. Danach besichtigte die Gruppe in Kirchberg den Bauernhof Thalhof der Familie Enne (Milchwirtschaft) und den „Bauerlodn“ mit Regionalprodukten im Ort.

Im Zuge der Diskussion waren die Gäste besonders an der Verarbeitung der Dirndlfrüchte und den daraus hergestellten Produkten interessiert, da die Frucht auch in Armenien einen besonderen Stellenwert hat. Und so erfuhren die Pielachtaler, dass es dort – neben anderen Erzeugnissen – auch eine Dirndlsuppe gibt.

Der Austausch ist eine Kooperation mit dem LEADER-Forum Österreich, er wird finanziert über die EU und die UNO. Genächtigt hat die neunzehnköpfige Delegation im Hotel Steinschalerhof. Am nächsten Tag reisten sie nach Hartberg in die Steiermark weiter.

