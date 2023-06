Dirndlfrucht verbindet Pielachtal mit Armenien

Armenische Landwirte besuchten im Vorjahr im Rahmen einer Exkursion über die LEADER-Region Mostviertel-Mitte das Pielachtal. Dabei stellte sich heraus, dass die Dirndlfrucht auch in Armenien sehr bekannt ist und zu vielen Produkten verarbeitet wird.

Die Gäste waren besonders an der Verarbeitung der Dirndlfrüchte und den daraus hergestellten Produkten interessiert, da die Dirndl auch in Armenien einen besonderen Stellenwert hat. So erfuhren die Pielachtaler, dass es dort neben anderen Erzeugnissen auch eine Dirndlsuppe gibt. Es wurde vereinbart, den Kontakt zwischen dem Pielachtal und Armenien weiter zu vertiefen.

Dieser Tage gab es einen Online-Austausch. LEADER-Obmann Anton Gonaus berichtet: „Bei der Videokonferenz tauschten wir uns besonders über die Ernte und die Verarbeitung der Dirndlfrüchte aus. Aufgefallen ist uns, dass in Armenien besonders der gesundheitliche Wert der Dirndl geschätzt wird.“ Beim Online-Meeting waren LEADER-Geschäftsführerin Petra Scholze-Simmel und Projektmanagerin Martina Grill dabei.

Sie berichten: „Die Kooperation ist für beide Seiten sehr interessant und soll weiter vertieft werden. Dabei steht der gegenseitige Wissensaustausch im Vordergrund.“ Im August ist bereits das nächste Online-Meeting geplant. Vorgesehen ist, dass die vielfältige armenische und Pielachtaler Produktpalette präsentiert wird. Beide Partnerregionen sollen von dieser Kooperation auch betreffend Marke und Vermarktung profitieren. Der Austausch wurde im Vorjahr über das LEADER-Forum Österreich mit Obmann Stefan Niedermoser voran in die Wege geleitet.

Unterstützung gibt es von der Europäischen Union sowie von Projektmanagerin Hasmik Kocharyan und weiteren Vertretern von FAOAM (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen in Armenien).