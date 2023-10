Tschechische Delegation besuchte Pielachtal und Stift Lilienfeld

Auch in anderen Ländern gibt es Regionalentwicklungsprojekte. Was für das Pielachtal die Leader-Region Mostviertel-Mitte ist, ist für den Okres Benešov, zu deutsch dem Bezirk Beneschau, die MAS Blaník - die „Místní akční skupina Blaník“, übersetzt „Lokale Aktionsgruppe Blaník“. Diese ist in 44 Gemeinden in der Mittelböhmischen Region in Tschechien tätig.

Eine Delegation der MAS Blaník besuchte nun einige Projekte der Leader-Region Mostviertel-Mitte. Am ersten Tag lernte die Gruppe das Projekt „Der Weg ist Mehrweg“ der Kleinregion Pielachtal und des GVU St. Pölten kennen. Am Ober-Grafendorfer Bauhof gab Gemeindemitarbeiterin Cornelia Brauner eine Einschulung in die Handhabung des Geschirrmobils, welches „Green Events“, also nachhaltiges, müllreduziertes Feiern, ermöglicht. Das Ziel dieses Projektes ist, umweltfreundliches Verhalten zu fördern und den Einwegplastikverbrauch zu reduzieren.

Auch den TEH Kräutergarten besuchten die tschechischen Gäste. Foto: LEADER-Region

Wärmende Herbstsonne empfing die Gäste im TEH Kräuterschaugarten Weinburg, der mit allen Sinnen erforschen wurde. Kräuterpädagogin Lotte Riesenhuber stellt die Welt der Heilkräuter vor und berichtete über die Veranstaltungen im Schaugarten und die Produkte.

Das Interesse am Thema Pilgern zog die Gruppe zum Abschluss noch nach Lilienfeld. Dort wurde das Projekt „Via Sacra“ vorgestellt wurde. Pater Hermann Schöppe gab bei einer abschließenden Führung Einblicke in die schönsten Teile der Stiftskirche und in das Klosterleben.

Eine Station war auch das Stift Lilienfeld. Foto: LEADER-Region

Leader-Obmann Anton Gonaus freute sich über das Interesse an der Region und betonte, dass die Vielzahl der Projekte ein beeindruckendes Zeugnis für die Nützlichkeit des Leader-Ansatzes für den ländlichen Raum sei. Der Austausch der Leader-Regionen über Staats- und Sprachgrenzen hinweg soll jedenfalls weitergeführt werden, denn auch die Region MAS Blaník hat Vieles zu bieten, ist Gonaus überzeugt.