Winter: „Wir schaffen viel für Kinder und Jugendliche“

Ein Picknicktisch, daneben der sanft plätschernde Nattersbach. Große Flussteine laden ein, sich direkt ans Wasser zu setzen und zu erfrischen. Das einzige, was beim “Flussplatzl” noch fehlt, ist ein Baum als Schattenspender, das ist aber, wie Bürgermeister Herbert Winter (ÖVP) gleich zu beginn des Gesprächs erzählt, in Planung.

NÖN: Warum treffen wir uns hier?

Herbert Winter: Vor einigen Jahren hat es das Leader-Projekt “Generationenpark” gegeben. Das “Flussplatzl” war ein Teil davon, neben dem Natterssteg, der Überdachung der Grassermühle und der ebenfalls dortigen Begegnungshütte. Es kommen immer viele Leute hier her, vor allem Kinder, um sich im Wasser abzukühlen.

Was macht Frankenfels für Sie lebenswert?

Winter: Vor allem unsere Landschaft und unsere Natur. Aber auch unsere vielen, aktiven Vereine. Es gibt viele, gute Angebote für Kinder. Es spielt vieles zusammen, das in Frankenfels wirklich sehr lebenswert macht, und es ist wichtig, dass man das auch erhält.

Sie sind nun seit knapp 2 Jahren Bürgermeister. Welche Bilanz ziehen Sie?

Winter: Der Einstieg war, aufgrund von Corona, ein sanfter. Viele Veranstaltungen waren nicht möglich, aber jetzt ist zum Glück wieder genug los. Das Amt ist sehr fordernd, es gibt viel zu tun, viele Termine, viele Veranstaltungen. Aber das bisherige Resümee – ein sehr herausforderndes Amt, welches einen täglich alles abverlangt und man immer sein Bestes geben muss.

Frankenfels ist ja eine sehr aktive, sportliche Gemeinde. Warum hat das hier so einen hohen Stellenwert?

Winter: Ein großer Erfolgsfaktor ist sicher der Frankenfelser Cup, eine Sportveranstaltung für Freizeitsportler. Der findet heuer zum 30. Mal statt. Jedes Jahr werden je nach Witterung bis zu zehn verschiedene Sportbewerbe durchgeführt. Da haben wir oft um die 100 Teilnehmer je Bewerb. Der Cup beginnt im Winter, mit Skifahren, dann gibt’s auch Radfahren, Schwimmen, Luftdruckgewehrschießen und so weiter. Die verschiedenen Sportveranstaltungen organisieren immer die Vereine. Am Ende gibt es dann ein großes Abschlussfest, und der Gesamtsieger über den ganzen Cup wird gekürt. Das hat sich wirklich gut etabliert, auch nach Corona konnten wir den Cup wieder gut auf die Beine bringen. Auch heuer haben wir wieder gute Teilnehmerzahlen.

Aber es gibt auch noch andere Sportveranstaltungen, zum Beispiel das Beachvolleyballturnier oder das Federballturnier. Am 12. August gibt es auch ein Seifenkistenrennen.

Wie geht es der Wirtschaft in der Gemeinde?

Winter: Wir haben nur Kleinbetriebe, die funktionieren gut. Die Bäckerei Leb, als Beispiel eines unserer Vorzeigebetriebe, liefert ja noch weit über Frankenfels hinaus in das ganze Pielachtal und auch das Texingtal. Die Gastronomie hat sich wieder gut erholt. Im Tourismus ist es ähnlich, die Nixhöhle ist wieder sehr gut besucht. Wir sind jetzt schon über den Zahlen vom Vorjahr, es schaut sehr gut aus. Das Corona-Tief haben wir im Großen und Ganzen gut überwunden.

Gibt es ihrer Meinung nach etwas, das in der Gemeinde fehlt?

Winter: Wenn wir unbegrenzt viel Geld zur Verfügung hätten, könnten wir noch viel machen. Aber realistisch gesehen, ist hier, am Ende vom Tal, nicht so viel möglich, wie in der Stadt. Wir schaffen aber trotzdem jetzt schon viel, vor allem für die Kinder und Jugendlichen, da sind wir mit dem Freibad, dem Beachvolleyballplatz, der Tennisanlage, dem neuen Funcourt und dem tollen Kinderspielplatz gut aufgestellt.

Also ist das Finanzielle der limitierende Faktor?

Winter: Ganz klar. Dadurch, dass wir keine großen Betriebe haben, ist die Kommunalsteuer überschaubar. Aber wir hatten in den letzten Jahren viele Ausgaben, mit dem Hochwasserschutz, welcher der Gemeinde 500.000 Euro kostet und der Straßensanierung am Frankenfelsberg, die der Gemeinde 180.000 Euro gekostet hat. Das sind große Brocken, mit dem Geld hätten wir sonst natürlich auch etwas anderes in der Gemeinde machen können. Vielleicht bringen die laufenden Finanzverhandlungen mit dem Bund etwas mehr finanziellen Spielraum für die Gemeinden.

Was stehen in der nächsten Zeit sonst noch für Projekte an?

Winter: Es ist auf jeden Fall geplant, dass wir die Heizung am Gemeindebauhof Grassermühle auf Pellets umstellen. Das ist aktuell noch unsere letzte kommunale Ölheizung. Außerdem sind wir dabei, dass wir ein Grundstück ankaufen, wo dann eine neue ASBÖ-Rettungszentrale errichtet werden soll. Im Zuge dessen sollen auch dringend benötigte Wohnungen gebaut werden. Außerdem müssen noch einige Aufschließungen gemacht und Straßen errichtet bzw. fertiggestellt werden.

Wie entwickelt sich Ihrer Ansicht nach die Bevölkerung in der Gemeinde?

Winter: Leider sinkt die Bevölkerung langsam, aktuell haben wir ungefähr 1.930 Einwohner. Das liegt daran, dass die Haushalte heute kleiner sind, als früher. Einpersonenhaushalte hat es vor 30, 40 Jahren nicht gegeben. In Bauernhäusern haben früher acht oder mehr Leute gelebt, heute sind es auch da oft nur ein oder zwei Menschen. Wir machen als kleine Gemeinde sehr viel für die Kinder und die Jugend, aber wenn der Zeitpunkt kommt, dass die Jugend zum Studieren auszieht, nehmen sich viele eine Wohnung in Wien und kommen dann oft nicht mehr zurück in die Heimat.

Arbeitsplätze gibt es ja auch nicht so viele. Der nächste, größere Arbeitgeber, sieht man von den NÖ Bahnen ab, ist erst die Constantia, da fährt man eine gute halbe Stunde hin. Außerdem brauchen wir dringend mehr Wohnungen, die vorhandenen sind alle voll.

Wie sieht denn die Personalsituation innerhalb der Gemeinde zurzeit aus?

Winter: Für den Kindergarten Personal zu bekommen, ist bei uns überhaupt kein Problem. Wir haben Bewerbungen bekommen, obwohl wir noch nicht einmal eine Stelle ausgeschrieben hatten. Schwieriger ist es im restlichen Gemeindedienst oder für die Betriebe. Die Bäckerei sucht immer Personal, der Zimmerer und der Busunternehmer ebenso. Das ist ein großes Thema

Vorhin haben Sie gesagt, es gibt wenig Arbeitsplätze in der Gemeinde. Aber trotzdem wird so viel Personal gesucht?

Winter: Das hat sicher mit der Attraktivität der Berufe zu tun. Kinderbetreuung zum Beispiel ist ein Job, den viele gern machen. Um 3 Uhr morgens aufstehen, um in der Bäckerei zu arbeiten, ist nicht so begehrt.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Gemeinderat, und überregional mit den anderen Gemeinden?

Winter: Im Gemeinderat funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut. Wir lassen da das Parteipolitische eigentlich heraußen. Es geht darum, dass wir das Beste für Frankenfels machen und da ziehen wir gemeinsam an einem Strang. Das schätze ich auch sehr an den anderen Fraktionen. Und in der Kleinregion ist das Miteinander auch sehr gut.

Was werden die Herausforderungen für die Gemeinde in den nächsten Jahren sein?

Winter: Die Energieversorgung, wir haben schon viel in die Photovoltaik investiert, haben Anlagen mit 127 Kilowattstunden Peak auf Gemeindeobjekten und sind an einem Wasserkraftwerk beteiligt. Aber trotzdem muss man weiter am Ball bleiben. Energiegemeinschaften sind zum Beispiel ein Weg dafür, damit man auch die Energiekosten überschaubar hält.

Und wir müssen unsere Gemeinde lebenswert erhalten, dazu zählt auch die gepflegte Landschaft die Frankenfels so einzigartig macht. Es wird eine Herausforderung sein, dass die Bauern die Flächen weiterhin bewirtschaften können, auch wenn dies die Gemeinde nicht direkt beeinflussen kann. Das ist jedoch leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Begonnen beim Verdienst über die lange Arbeitszeit bis hin zum Problem, Nachfolger zu finden. Bei uns ist auch viel Handarbeit nötig, was viel länger dauert und höhere Kosten bei jedoch gleichbleibenden Einnahmen verursacht. Der Erhalt der Kulturlandschaft ist für unseren Tourismus und unser aller Wohlbefinden existenziell.

Und wo sehen Sie die Gemeinde in 30 Jahren?

Winter: Es ist gut möglich, dass eine ländliche, lebenswerte Gemeinde wieder mehr geschätzt wird. Zur Corona-Zeit haben ja auch viele die Ruhe außerhalb der Stadt gesucht. Vielleicht findet das in 30 Jahren eine noch größere Wertschätzung. Ich hoffe, in 30 Jahren sagt jeder Bewohner genauso wie jetzt “in Frankenfels bin ich gern daheim”.

Wo sollte man in Frankenfels im Sommer auf jeden Fall vorbeischauen?

Winter: Die Nixhöhle ist ein guter Tipp für heiße Tage, da hat es immer sechs Grad. Unser Freibad ist klein und fein, gleich daneben ist der Kinderspielplatz. Die Aussicht vom Frankenfelsberg ist toll, dort steht ein Gipfelkreuz einer Panoramatafel beschreibt die umliegenden Berggipfel. Auf der anderen Seite des Tales, auf der Gemeindealm Eibeck, gibt’s auch eine tolle Aussicht und demnächst auch das „Marc Digruber Ruheplatzl“ ebenfalls mit Panoramatafel. Da sollte man unbedingt einmal hinaufwandern und die Seele baumeln lassen.